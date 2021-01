La Lotteria Italia, in passato detta Lotteria di Capodanno è oggi nota anche come Lotteria della Befana ed esiste, nel nostro Paese, dal 1956. Si tratta di un gioco ad estrazione con premi in denaro che ogni anno coinvolge tanti italiani. Ma attenzione: domani è l’ultimo giorno utile per poter vincere 5 milioni di euro con questo modo facile e veloce.

Cosa è un conto gioco

Il conto gioco è un vero conto infruttifero intestato alla persona, purché sia maggiorenne e in possesso di codice fiscale. Esso fondamentalmente serve per far partecipare a distanza ai relativi giochi a premi. Ora, aprire un conto gioco è il primo passo per poter acquistare i biglietti online della Lotteria Italia. È possibile effettuare questa operazione presso i sette rivenditori autorizzati. La sezione per aprire il conto giochi è infatti accessibile da Lottomatica, Giochi24, Sisal, Betpoint, Casinò di Venezia, Betflag e Libero gioco.

L’apertura del conto, attraverso la sezione “Registrati” del sito dei suddetti rivenditori, implica la sottoscrizione di un contratto da parte del cliente. Ciò avviene attraverso l’inserimento del suo nome e cognome, del codice fiscale, della data e luogo di nascita, del luogo e indirizzo di residenza.

Bisogna indicare poi un indirizzo email e il numero di cellulare per l’invio del messaggio di registrazione completata. Infine serve inviare la copia fronte/retro del proprio documento di identità leggibile e in corso di validità. Il rivenditore autorizzato presso il cui sito si sta aprendo il conto, effettua i primi controlli sul nome, cognome, data e luogo di nascita congruamente con il codice fiscale.

L’attivazione del conto gioco

L’attivazione del conto gioco è sottoposto a tre condizioni:

a) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà a convalidare il contratto sottoscritto dal cliente all’atto della registrazione;

b) il nome utente e la password dovranno rispettare i requisiti di legge, anche in materia di pricacy, indicati nel modulo di registrazione;

c) infine bisogna, ai fini dell’attivazione del conto, attivare anche gli strumenti di autolimitazione. Serviranno per l’esclusione da uno o più giochi e fissare l’importo settimanale massimo di versamento.

Come acquistare i biglietti on-line della Lotteria Italia

Ora, è possibile comprare il biglietti cartacei della Lotteria Italia recandosi presso le ricevitorie del Gioco del Lotto. Ma troveremo i biglietti anche presso le tabaccherie, gli autogrill, le edicole, e la grande distribuzione organizzata.

L’alternativa più comoda, attiva dal 2019, è dunque quella di acquistare i biglietti in modalità online. Tuttavia, attenzione: domani è l’ultimo giorno utile per poter vincere 5 milioni di euro con questo modo facile e veloce. Una volta aperto il conto gioco presso il rivenditore autorizzato, si procede all’acquisto online dei biglietti della Lotteria Italia. L’acquisto è possibile tramite il sito, oppure scaricando l’App My Lotteries. A questo punto, conserviamo il promemoria con il codice biglietto e attendiamo trepidanti l’estrazione del 6 gennaio prossimo.