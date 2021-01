Attenzione dal 2021 arrivano oltre 3400 posti di lavoro in questo settore molto ambito 

Con una media di 1350 euro al mese al primo anno come stipendio, c’è possibilità per 3400 persone di essere impiegati in un settore molto richiesto dai giovani in cerca lavoro. Il decreto ministeriale del 9 gennaio 2021 ha infatti approvato le misure per l’assunzione di più di 3400 persone operanti all’interno delle Forze dell’Ordine e di Sicurezza. Attenzione allora dal 2021 arrivano oltre 3400 posti di lavoro in questo settore molto ambito.

I posti a disposizione

Il decreto ministeriale del 28 dicembre scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio di questo anno, ha dato il via libera all’assunzione nei diversi Corpi delle Forze dell’Ordine e di Polizia di oltre 3400 persone. Si tratta di lavori molto ambiti da tanti giovani perché offrono una reale possibilità di lavoro in un settore particolarmente importante.

I posti a disposizione sono distribuiti nel seguente modo fra i Corpi delle Forze di Sicurezza e fra il 2021 e il 2023: 939 posti in Polizia di Stato, 513 in Polizia Penitenziaria, 383 nei Vigili del Fuoco, 1045 nei Carabinieri, 552 nella Guardia di Finanza.

Un posto molto ricercato

Molti giovani provano il concorso in questi settori della pubblica sicurezza e lo dicono anche i numeri. Negli ultimi 10 anni la media annuale di quelli che hanno fatto il test d’ingresso è stata la seguente per i diversi Corpi.

Per il Concorso Allievi in Finanza 35.000 persone; Allievi Carabinieri 43.000 persone; Polizia di Stato 36.000; Marescialli Carabinieri 14.000; Marescialli Guardia di Finanza 12.000.

I numeri mettono in evidenza di come siano posti molto ambiti, proprio perché sono quei pochi lavori che danno sicurezza di stabilità.

D’altra parte la carriera di chi entra nelle Forze di sicurezza è garantita, oltre che lo stipendio. Se guardiamo agli stipendi d’entrata nelle Forze dell’ordine avremo che nei Carabinieri lo stipendio si aggira intorno alle 1300 euro mensili. Per la Guardia di Finanza 1300 euro; per la Polizia di Stato 1400 euro mensili; Vigili del Fuoco 1350 euro mensili.

Un’occasione da non perdere per chi è in cerca di lavoro stabile.