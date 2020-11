Il prosciutto è un prodotto estremamente versatile. Può essere un ottimo antipasto, un ingrediente per dei primi piatti sfiziosi o l’immancabile tocco in più per un secondo ricercato.

Dal jamon ibérico spagnolo passando al San Daniele, il prosciutto è sia prodotto di lusso sia compagno di vita di tutte le tavole. Crudo, cotto, affettato o tagliato a mano è una di quelle cose che ci fa sentire proprio a casa, anche con il lockdown.

Oggi, però, parliamo del prosciutto cotto, e di un inconveniente che se succede può portarci a buttare il prosciutto. Attenzione, con questo riflesso il prosciutto è da buttare.

Il riflesso sul prosciutto

Al supermercato o dal salumiere ci capita spesso di scegliere del prosciutto. E, da clienti, non riusciamo a percepire i colori del prosciutto da vicino, dato che c’è una barriera di vetro che separa la nostra attenzione alla vista del prosciutto.

Togliamoci ogni dubbio: se vediamo dei riflessi color arcobaleno sul prosciutto è un cattivissimo segno. Pare che in fase di produzione gli artigiani mettano il sale direttamente nelle vene della carne, così da diffondere il gusto in tutta la coscia. Tuttavia, oltre al sale possono mettere additivi, conservanti e molti altri prodotti chimici che proprio non vorremmo mangiare.

In particolare, la presenza di questi riflessi arcobaleno indica che durante la fase di preparazione si sono aggiunte delle cose che sarebbe meglio non conoscere.

Se possibile, quindi, chiediamo a colui che ci sta servendo il prosciutto di mostrarci una fetta da vicino. In questo modo potremmo riconoscere e rilevare l’eventuale presenza del riflesso arcobaleno e quindi optare per un’altra scelta.

Gli esperti nutrizionisti ci dicono che bisogna davvero scegliere con cura il prosciutto. Forse, come tutto, del resto, è meglio comprarne di meno ma scegliere sempre la qualità. Certo, il prosciutto di qualità costa di più, ma la salute non ha prezzo.

Abbiamo visto, dunque, perchè bisogna prestare particolare attenzione: con questo riflesso il prosciutto è da buttare.