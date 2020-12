Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Casa dolce casa. Questo spazio non fa solo parte della nostra vita, è la nostra vita. Lo abbiamo capito bene, volenti o nolenti, durante questi interminabili mesi di lockdown. Lo spazio che chiamiamo casa, infatti, non è solo delle stanze o delle pareti, sono ricordi, affetti, cultura, cucina. Per i più fortunati questo spazio è sinonimo di comprensione, famiglia e attenzioni.

Sembra lapalissiano ricordare, quindi, che tutti noi consideriamo casa nostra come inviolabile e cerchiamo di proteggerla nel migliore dei modi. Come si sa, però, la strada per l’inferno è pavimentata di buone intenzioni e, forse, anche noi possiamo essere disattenti, specie nella scelta delle serrature. Attenzione, con questa serratura le porte di casa non sono sicure.

Numero di cilindri metallici

La caratteristica madre delle serrature è il numero di cilindri metallici che la bloccano. Spesso, nelle case o negli appartamenti vecchi, troviamo un solo cilindro che fa da blocco al movimento della porta.

I ladri lo sanno bene e, armati fino ai denti di piedi di porco e di altre diavolerie, riescono facilmente, quindi, ad entrare in casa nostra. Dunque, nel momento di scegliere la nuova serratura per la nostra porta, dirigiamoci verso serrature con molteplici cilindri metallici. Certo, questa scelta può rivelarsi un investimento importante, ma cosa c’è di più importante della sicurezza della nostra famiglia?

Prediligere porte blindate

Inoltre, sarebbe auspicabile optare per cambiare non soltanto la serratura, ma tutta la porta. Se è di legno, infatti, il rischio è maggiore.

Le moderne porte blindate permettono indubbiamente una maggiore sicurezza per ogni tipo di sinistro e ci fanno sentire più tranquilli a casa. L’evidenza è invisibile, infatti, spesso agli occhi di chi non vuole vedere: per sentirci sicuri dobbiamo spendere.

Rinnoviamo, infine, il nostro avviso: attenzione quindi, con questa serratura le porte di casa non sono sicure.