Attenzione, come evitare il rischio di infezioni con la borsa della spesa sul bus

Tutti gli italiani hanno trascorso questi ultimi tempi a seguire le ultime notizie sulla diffusione del Covid 19. Buone pratiche igieniche, distanziamento, mascherine e lavaggio costante delle mani sono diventati parte della nostra quotidianità.

Ci sono, però, due aspetti che non teniamo a sufficienza a mente: con il Covid 19 non sono di certo scomparse le altre malattie e inoltre possiamo infettarci non solo con le nostre mani. In particolare, in un momento della giornata in cui siamo stanchi, possiamo abbassare la nostra attenzione e compiere piccoli gesti che possono risultare gravi.

Attenzione, quindi, vediamo come evitare il rischio di infezioni con la borsa della spesa sul bus.

Attenzione a dove mettiamo la borsa della spesa sul bus

Probabilmente viviamo in una grande città e non abbiamo un supermercato vicino, sotto casa. Oppure, ce lo abbiamo ma è troppo caro rispetto a quell’altro a cui siamo abituati.

Quindi, usciti dal lavoro prendiamo il bus per fare la spesa, compriamo i nostri prodotti e torniamo a casa. Il grave errore che dovremmo proprio evitare di commettere è quello di poggiare la borsa o le borse della spesa sul pavimento dell’autobus. Infatti, si può ben immaginare quanto sia sporco e se appoggiamo la spesa lì rischiamo di portarci a casa moltissimi germi e batteri.

Attenzione a dove appoggiamo la borsa della spesa a casa

Tuttavia, se proprio non possiamo non appoggiare la borsa della spesa sull’autobus dobbiamo fare estrema attenzione a dove la mettiamo a casa.

Il tipico errore è di metterla o su un tavolo (peggio ancora se è quello dove mangiamo) o sul bancone della nostra cucina. Il rischio di infettarsi è altissimo in questi casi. Quindi evitiamo proprio di attuare questi comportamenti.

Dunque, prestare attenzione a come evitare il rischio di infezioni con la borsa della spesa sul bus.