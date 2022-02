Spesso ci sentiamo gonfi e appesantiti senza capire la vera causa. A volte un cibo troppo ricco e abbondante crea disturbi di vario tipo, tra cui l’aumento di peso e un fastidioso gonfiore addominale. Oppure le cause risiedono in disturbi del tratto intestinale come il meteorismo e la stipsi. In particolare, sembra che a soffrirne più di tutti siano le donne.

Senza considerare però le varianti di sesso ed età, in alcuni casi il gonfiore addominale potrebbe essere causato da una patologia silenziosa.

In Italia il numero è in continua crescita

È una malattia sempre più diffusa in tutte le fasce della popolazione ed è la celiachia. Una patologia cronica autoimmune che procura diversi fastidi e che si manifesta in maniera inaspettata.

Riconoscerla però non è molto facile, in quanto alcuni potrebbero essere dei soggetti asintomatici e quindi potrebbero non manifestare mai i veri problemi. Dunque essi non verranno annoverati tra i malati riconosciuti.

Generalmente questa malattia comporta dolori e problemi a livello gastrointestinale. Spesso saremmo portati ad attribuire il gonfiore addominale ad altre problematiche. Ad esempio, potremmo pensare che sia dovuto a una cattiva digestione e a un accumulo di stress, che in prima istanza potrebbe causarci un rigonfiamento fastidioso all’addome. In realtà il gonfiore addominale è uno dei primi e più evidenti sintomi della celiachia. Spesso lo attribuiamo ad altre problematiche come il diabete, senza riflettere che con i dovuti approfondimenti medici potremmo scoprire di soffrire di questa patologia autoimmune.

Insieme a crampi, perdita di peso, ma anche meteorismo e diarrea, il gonfiore addominale è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Soprattutto se si protrae nel tempo e non riusciamo a liberarcene.

Attenzione, chi soffre di gonfiore addominale potrebbe avere questa particolare malattia sempre più diffusa

È vietato improvvisarsi medici e avviare una selezione degli alimenti fai da te. Il celiaco ha una intolleranza al glutine presente nei cereali come grano, orzo, farro, kamut e via dicendo. Dovranno essere utilizzati degli alimenti gluten-free che si trovano in negozi specifici o in settori dedicati all’interno del supermercato. Ma sarà necessario fare attenzione anche ad altri alimenti che potrebbero contenere tracce di glutine. Ad esempio, tè, caffè e altri prodotti, anche se non direttamente coinvolti, potrebbero nascondere delle tracce di glutine e affini.

Chi desidera fare accertamenti in merito a questa patologia dovrà eseguire una visita presso un medico gastroenterologo che ci saprà indirizzare verso esami più specifici e mirati. Dunque attenzione, chi soffre di gonfiore addominale potrebbe non accorgersi che è arrivato il momento di fare degli esami e delle analisi più approfondite.