La cervicale è uno di quegli odiati disturbi che ci può colpire in qualsiasi momento, anche se scoppiamo di salute. È un acciacco tipico del Mondo moderno, in cui tutti, dagli studenti ai lavoratori ai cittadini senior, tendono a passare molte ore al giorno davanti a uno schermo. È infatti una postura sbagliata ad essere la prima causa del dolore nella zona del collo e delle spalle, oltre ai movimenti bruschi. Ma a volte assumiamo una postura sbagliata non soltanto durante il giorno, ma anche di notte. E questo rischia di peggiorare i dolori.

Una postura sbagliata durante la notte può peggiorare il problema

Di notte trascorriamo molte ore nella stessa posizione e questo può andare a peggiorare vari acciacchi di cui soffriamo. Lo sa bene chi ha problemi alle ginocchia o alla schiena, ad esempio. Ma anche chi soffre di cervicale dovrebbe fare attenzione alla postura che assume durante la notte. Inoltre, il cuscino che utilizziamo potrebbe influire sul benessere del nostro corpo. Vediamo perché.

Attenzione, chi soffre di cervicale non dovrebbe dormire in questa posizione o può rischiare di peggiorare il dolore

Il collo non dovrebbe essere mantenuto in una posizione innaturale per molte ore di seguito durante la notte. È per questo che gli esperti consigliano di non dormire, se possibile, a pancia in giù. Questa posizione, infatti, ci costringe a tenere il collo girato di lato. Se la assumiamo in maniera prolungata per molte ore, come accade appunto di notte, questa posizione può rischiare di peggiorare i nostri dolori alla cervicale, distendendo i muscoli nella maniera sbagliata. Quindi attenzione, chi soffre di cervicale non dovrebbe dormire a pancia in giù, o potrebbe rischiare di peggiorare i dolori. Ma anche il cuscino utilizzato è importante.

Attenzione al cuscino

La prima regola per dare sollievo al nostro collo è quello di tenerlo nella posizione corretta, cioè allineato alla colonna vertebrale. Ma un cuscino troppo alto potrebbe tenere il collo troppo sollevato rispetto alla colonna vertebrale. Al mattino ci sveglieremo con un terribile torcicollo. Sarebbe quindi raccomandabile usare un cuscino più sottile.

Ricordiamoci la buona postura durante la giornata

Ma l’unica vera soluzione per porre rimedio alla cervicale è quella di assumere una postura migliore durante la giornata, soprattutto quando siamo alla scrivania. Ecco un trucchetto per ricordarci di stare su con la schiena: mettiamo una nota sul telefono, che ogni ora ci ricorda di assumere una buona postura. È sicuro che ci sorprenderemo a stare curvi con le spalle, con il collo piegato in avanti e con i denti stretti. Sbagliatissimo: la sveglia sul telefono ci ricorderà di stare dritti e rilassare i muscoli.

Se abbiamo deciso di cambiare cuscino e non sappiamo cosa fare con quello vecchio, non buttiamolo via, perché possiamo riutilizzarlo in casa in molti modi.