Le allergie ai pollini sono estremamente comuni in primavera ed estate. Purtroppo, però, chi soffre di questo tipo di allergie spesso ha reazioni crociate con degli alimenti. Questo fenomeno chiamato appunto “allergia crociata” colpisce circa il 70% delle persone con allergia ai pollini. A seconda del tipo di polline ci sarebbero degli alimenti assolutamente da evitare.

Perché si manifestano le allergie crociate

Come riportato dall’autorevole sito Humanitas sono causate dalla risposta smisurata del sistema immunitario. A scatenare questa risposta immunitaria eccessiva sono delle proteine presenti nell’alimento o polline a cui siamo allergici. Abbiamo approfondito l’argomento in un precedente articolo “Gli scienziati ci dicono perché possiamo improvvisamente scoprire di essere allergici a questi gustosi e dolci frutti di stagione”

Attenzione, chi soffre della più comune allergia di fine estate non dovrebbe mangiare questa erba aromatica

In tanti però spesso non conoscono questa correlazione e si trovano ad affrontare episodi allergici apparentemente immotivati. I sintomi infatti sono gli stessi di un evento allergico al polline, quindi rinite o asma per esempio; in alcuni casi la comparsa di orticaria o vesciche nella bocca. Quindi è bene rivolgersi subito ad un allergologo per accertare il problema e stabilire la terapia.

Non solo frutta e verdura tra gli alimenti da evitare

Per esempio chi è allergico alle graminacee dovrebbe evitare frumento, cocomero, albicocche e anche pomodori. O chi è allergico alla betulla potrebbe avere problemi con la mela o le nocciole. Invece per quanto riguarda i soggetti allergici alla parietaria, chi ne soffre dovrebbe evitare il gelso, i piselli e il melone.

Ma non solo, chi soffre di allergia alla parietaria potrebbe mostrare reazioni allergiche anche alla più aromatica delle erbe, il basilico.

Tutti siamo abituati a sfruttare le proprietà organolettiche di questa pianta aromatica per insaporire i nostri piatti. Il basilico viene ampiamente usato in cucina e nella vita di tutti i giorni. È utile anche per realizzare deliziosi profuma biancheria, ad esempio. Eppure potrebbe essere questa la causa di una eventuale reazione allergica. Quindi, se sappiamo di essere allergici alla parietaria, controlliamo sempre che non sia presente nel cibo che mangiamo e assicuriamoci che non venga usato sulla pizza.

Dunque, attenzione, chi soffre della più comune allergia di fine estate non dovrebbe mangiare questa erba aromatica.

Se dovessero manifestarsi dei sintomi ricordiamo che è sempre opportuno consultare un medico, il quale potrebbe consigliarci un antistaminico. Evitiamo di ricorrere a rimedi naturali che potrebbero essere dannosi.