Siamo talmente abituati alla loro presenza alle volte anche silenziosa che quando hanno qualche problema di salute, rischiamo di non accorgercene. Parliamo dei gatti di casa, che a differenza dei cani, si fanno sentire vocalmente meno e tendono a essere anche più indipendenti. Vivono mediamente anche più dei cani e per questo, tendiamo ad abbassare la soglia di attenzione sulle loro malattie. Ma invecchiano anche loro, e come tutte le creature, potrebbero manifestare i cambiamenti anche con atteggiamenti insoliti. Sappiamo bene che si muovono al buio meglio dei cani e degli stessi umani, ma a un certo punto della vita potrebbero avere anche loro problemi di vista. Ecco come potrebbero dimostrarcelo anche con mezzi insoliti.

Andatura e portamento del gatto

Ricordano veterinari ed esperti che il nostro micio potrebbe farci capire di aver perso la vista dall’andatura goffa e dalla fatica di insinuarsi negli spazi più stretti. Cosa quest’ultima decisamente significativa, perché sappiamo bene quanto i felini riescano a infilarsi dappertutto e con estrema facilità. Oltre all’andatura stentata e goffa, il gatto potrebbe manifestare difficoltà visiva anche faticando a raggiungere posti che gli sono ben conosciuti come la ciotola o la lettiera. Se il nostro micio si sposta male, soprattutto accostandosi molto al terreno potrebbe voler dire che starebbe utilizzando l’olfatto e non più la vista.

Attenzione che se il nostro gatto miagola più del solito e cammina in questo modo potrebbe essere il campanello d’allarme di un problema di salute

Quando il micio ci ha abituati per anni a miagolare col contagocce e improvvisamente diventa loquace, ci sta manifestando il suo disagio. Si starebbe infatti accorgendo di vederci meno e, come un bambino che strilla quando soffre, così il gatto miagolerebbe di più. Un po’ come accade ai cani, quando sono anziani e piangono per segnalare degli stati di disagio e sofferenza.

Un altro sintomo

Attenzione che assieme all’aumento del miagolio, potremmo esaminare gli occhi. Con una visita dal veterinario, ma anche accorgendocene noi stessi: il micio che vede meno strizzerebbe molto di più gli occhi, accorgendosi della differenza di luce. Soprattutto nelle ore più luminose del giorno.

Attenzione che se il nostro gatto miagolasse più del solito, potrebbe quindi mostrarci le difficoltà visive. Non sottovalutiamo questo segnale, assieme ai suggerimenti di questo articolo.

Approfondimento

2 razze feline così diverse tra loro ma incredibilmente affascinanti e piene di sorprese per famiglie pigre ma anche dinamiche