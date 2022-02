Inverno anomalo anche questo e ormai ci stiamo facendo l’abitudine. Manca la pioggia e in certe zone d’Italia sembra già primavera. Piante e colture sembrano rinascere, salvo poi arrivare una gelata improvvisa e distruggere tutto. Ma non è di piante che ci occuperemo in questo articolo. Il sole non piace solo a loro, ma anche ai nostri amici cagnolini. Che, adesso tornano sul balcone o in giardino e nelle ore più calde si crogiolano al sole. Attenzione, però che l’esposizione simultanea a sole e, magari vento, non crei loro delle fastidiosissime otiti. Cosa che li porta poi a grattarsi le orecchie, piangendo e lamentandosi. E, questa azione, potrebbe nascondere anche altri sintomi, che vedremo in questo articolo della Redazione.

Quando il cane si gratta potrebbe essere colpa del cibo

L’intolleranza alimentare nei nostri amici cani si manifesta solitamente con:

forfora e deperimento del pelo;

dermatiti e arrossamenti;

lacrimazione continua;

arrossamenti e congiuntiviti.

Paradossalmente e, lo diciamo da addetti ai lavori, spesso sarebbero più gli esemplari di razza, anche potenzialmente robusti a rischiare. I Rottweiler, per esempio, ma anche i Pastori tedeschi o Golden e Labrador sarebbero molto delicati di fegato. E, potrebbero soffrire un cambio di dieta. Fastidio che potrebbero manifestare anche grattandosi in maniera ossessiva e compulsiva.

Attenzione che se il nostro cane si gratta continuamente questa delicata parte del corpo ci starebbe lanciando un messaggio alimentare

Non stupiamoci se il nostro amico, che sta soffrendo il cibo che gli diamo, si gratta le orecchie. Potrebbe non essere un’otite e nemmeno una zecca, ma l’alimentazione. Secondo gli esperti, infatti, si svilupperebbe un particolare lievito sul pelo, in grado di dare molto fastidio ai nostri amici. Un’alimentazione scorretta nel cane si manifesta infatti in molti modi. Noi uomini magari facciamo i brufoli o i puntini sulla pelle, loro hanno parecchie problematiche. Ecco, perché è bene chiamare immediatamente il veterinario per fare tutte le analisi di rito e scoprire eventuali allergie.

Non tutti gli alimenti sono uguali

Attenzione che se il nostro cane si gratta continuamente le orecchie, le “pappe” potrebbero quindi esserne la causa. Non sono tutti uguali i nostri amici. Mentre i meticci sono molto più robusti e, magari abituati dalla vita a mangiare tutto, le razze più nobili sono più delicate. Tanto che per molte di loro esistono marche e tipologie di crocchette specifiche proprio per ogni razza.

Approfondimento

