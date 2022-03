Periodi di crisi come quello che stiamo affrontando ci portano anche a cambiare le nostre abitudini alimentari. Soprattutto se c’è un aumento esorbitante dei prezzi come sta accadendo nelle ultime settimane. La gente è molto più attenta alla spesa, andando alla ricerca di promozioni, sconti e offerte vantaggiose. Proprio quando ci troviamo magari al supermercato nel pieno di una promozione particolarmente speciale tendiamo a fare scorta. Sia per i cibi inscatolati e a lunga conservazione, ma anche per quelli che appartengono al genere dei freschi e dei freschissimi e che potremmo congelare. Vedremo proprio in questo articolo che molti sbagliano a congelare genericamente i formaggi. Perché non tutti sono uguali e, mettere in freezer alcune qualità, potrebbe mettere a repentaglio anche la salute dei componenti della famiglia. Attenzione che non è possibile congelare tutti i tipi di formaggi, scopriamo quali.

Quando gli insegnamenti della nonna sono ancora validi

Un tempo non esisteva tutta l’ampia scelta di formaggi e latticini che possiamo avere ora. Le nostre nonne si trovavano a congelare soprattutto il formaggio più presente allora sulle tavole: il parmigiano, o il Grana Padano. Questi tipi di formaggi, stagionati e definiti anche “a pasta dura”, potrebbero essere congelati anche da grattugiati. Soprattutto nel caso in cui siamo noi stessi a grattugiare un blocco di formaggio, vedendolo e conoscendone la qualità. Cosa che non avviene invece sempre con i mix già pronti in bustina. Diversamente, un formaggio molto comune e apprezzato come lo stracchino non dovrebbe essere congelato. Questo, perché il suo successivo scongelamento potrebbe variare la struttura stessa del prodotto. Inacidendolo e rovinando la sensazione stessa del suo gusto al momento dell’assaggio.

Attenzione che non è possibile congelare tutti i tipi di formaggi perché alcuni tipi potrebbero deteriorarsi e nuocere alla salute

Potrebbe anche capitare di fare scorta di formaggi prima di andare in ferie ed essere già costretti a metterli nel freezer. Qualità come la fontina e similari, possono essere tranquillamente congelati, anche dividendoli in comode monoporzioni. L’importante è utilizzare i sacchettini appositi da freezer dotati di chiusura ermetica. O, al limite avvolgendoli nella carta oleata, stando ben attenti a ricoprire tutta la superficie. Al momento del decongelamento, sarebbe opportuno passare dal freezer al frigo.

Dunque non è possibile congelare tutti i tipi di formaggi, come accade invece parlando di quelli molli. Abbiamo già parlato dello stracchino e lo stesso discorso vale anche per la tanto usata ricotta. Anzi, in questo caso, come ricorderebbero gli stessi allevatori, la ricotta messa in freezer potrebbe variare la sua stessa struttura, deteriorandosi. Diventando quindi potenzialmente pericolosa per la salute.

