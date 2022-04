Siamo talmente abituati a vederli vispi e vivaci, che quando i nostri cagnetti non stanno tanto bene, stiamo male pure noi. Fortunatamente sembra che non abbiano avuto a che fare col Covid, ma potrebbero anche loro prendere qualche acciacco. Quando arriva la primavera, cerchiamo di stare attenti soprattutto agli attacchi esterni da parte di alcuni parassiti molto pericolosi. Come abbiamo ricordato anche in questo articolo, di estrema attualità. Sì, perché i nostri amici da primavera ad estate inoltrata sono purtroppo dei bersagli facili.

E, sempre parlando di attualità, occhio anche a quello che potrebbe accadere ai nostri cagnolini con gli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo. Proprio in questi giorni ci siamo ritrovati da un clamoroso anticipo di primavera a un colpo di coda dell’inverno. Da 25 ° e già pronti alla maglietta, ai fiocchi di neve anche in collina. A farne le spese potrebbe essere stato anche il nostro amico a quattro zampe, con l’arrivo di una tosse improvvisa.

Cosa significa quando il nostro cagnetto tossisce

Innanzitutto, se il nostro amico tossisce con frequenza e non si è strozzato mangiando, è bene rivolgersi subito al veterinario. Questo perché come dicevamo sopra, lo sbalzo termico potrebbe aver causato uno stato influenzale anche al nostro amico. Ecco, allora che potremmo aver sentito qualche starnuto, ma anche dei colpi di tosse. Purtroppo, i nostri amici che hanno vissuto in appartamento per tutto l’inverno, potrebbero non aver sviluppato un sottopelo abbastanza folto per l’esterno. Cosa, che potrebbe essersi rivelata fatale in questi giorni in cui abbiamo aumentato le uscite, approfittando del sole e delle belle giornate.

Attenzione che in questo periodo dell’anno il nostro cane potrebbe tossire e queste potrebbero esserne le cause da non sottovalutare assolutamente

Tosse, raffreddore, ma anche febbre e soprattutto dissenteria. Sono i 4 sintomi principali che ci porterebbero a capire che anche il nostro amico potrebbe avere l’influenza. Ma, attenzione che questi bruschi e repentini cambi di temperatura, potrebbero sviluppare nel nostro amico anche una tracheite, o, addirittura, una bronchite.

Da non sottovalutare

Il colpo di tosse fine a se stesso, così come lo starnuto occasionale sono una cosa. Ma se ripetuti, valgono un’immediata chiamata al veterinario. Attenzione che in questo periodo dell’anno i nostri amici sarebbero esposti quindi come noi agli stessi rischi stagionali. Ma senza la parola per comunicarcelo, se non proprio con il colpo di tosse.

