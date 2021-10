La televisione, per molti di noi, è una compagna di vita. Il flusso incessante di immagini, informazioni, luci e suoni, scandisce le nostre giornate. È un mezzo di comunicazione imprescindibile che, negli anni, si è rivelato protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale. In tanti si chiedono: che Mondo sarebbe senza tv?

Lo scorso 23 agosto è entrato in vigore l’incentivo pubblico per l’acquisto di tv compatibili con i nuovi standard DVB-T2. Sono già più di un milione gli apparecchi televisivi che hanno completato il passaggio al nuovo digitale terrestre. I dati del ministero, aggiornati all’1ottobre, registrano 1.215.420 contributi erogati. Bisogna quindi fare molta attenzione c’è ancora poco tempo per sostituire la vecchia tv e i fondi si esauriranno presto.

Informazioni essenziali

Le domande sulla rottamazione sono tante, proviamo a fare chiarezza. La prima cosa da fare è scaricare il modulo di dichiarazione ed è possibile reperirlo direttamente sul sito del Ministero dello sviluppo economico. Questo modulo servirà a certificare il corretto smaltimento della tv. L’apparecchio sarà rottamabile dal rivenditore al momento del nuovo acquisto, oppure è possibile portarlo in un’isola ecologica autorizzata in completa autonomia.

L’incentivo datato 23 agosto è stato pensato per coloro che vogliono rottamare la tv e acquistarne una che sia in grado di ricevere il segnale. Infatti, dal 20 ottobre, senza un apparecchio conforme sarà impossibile ricevere anche i canali tv più tradizionali. Il Bonus tv, a differenza di quello precedente, non comporta limiti di ISEE. La condizione è solo una: dimostrare la rottamazione della vecchia tv, ma nei tempi giusti. Il Bonus, infatti, sarà erogabile solo fino ad esaurimento fondi.

Non tutti dovranno sostituire la propria tv e la rottamazione non è obbligatoria. Se siamo affezionati alla nostra vecchia tv sarà possibile acquistare un decoder per DVB-T2. A grandi linee tutti gli apparecchi acquistati dal 2017 dovrebbero essere compatibili.

Il passaggio al digitale è stato rinviato perché l’erogazione degli incentivi, in un primo momento, è andata a rilento. Da un paio di settimane a questa parte, vuoi l’arrivo dell’inverno, vuoi la ripartenza della programmazione televisiva, c’è stata un’impennata delle vendite. È quindi meglio affrettarsi perché i fondi sono limitati. Se l’erogazione del Bonus proseguisse su questa linea ancora per i molto i fondi statali entro 200 giorni sarebbero terminati.