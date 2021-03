Ognuno di noi, nella propria cucina, utilizza degli strofinacci per pulire le superfici di questa stanza della casa. E sappiamo bene quanto, dopo una serie di utilizzi, gli strofinacci non possano essere più usati. Infatti, essendo rovinati, non assicurerebbero un’igiene perfetta della cucina. Perciò, ciò che tendiamo a fare è gettarli via, incuranti che potrebbero risultare molto utili nelle nostre case! Dunque, attenzione, buttare via gli strofinacci ormai vecchi è un gravissimo errore ed ecco perché e a cosa ci possono servire!

Con gli strofinacci ormai vecchi possiamo ricoprire barattoli di vetro o latta

I nostri vecchi strofinacci potrebbero abbellire alcuni oggetti che abbiamo in casa. Per esempio, pensiamo a dei barattoli di latta o vetro senza alcun tipo di forma o colore sopra. Basterà circondarli da un pezzo di strofinaccio ritagliato e pulito per bene. E, se mai dovessero esserci macchie, basterà coprirle con dei colori a tempera per un risultato perfetto!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tovaglie da pic-nic vintage e stilose

I vecchi strofinacci, poi, possono essere trasformati in delle deliziose tovaglie per le gite fuori porta. Basterà unirne due o tre che pensavamo di buttare e cucirli tra loro. Avremo una tovaglietta davvero originale da portare sempre con noi.

In più, creiamo con gli strofinacci da gettare dei sacchetti per il cibo e per gli oggetti sparsi per la casa

Chi avrebbe mai detto che dei vecchi strofinacci potessero diventare degli adorabili e colorati sacchetti! Basterà cucirne due o tre insieme, a seconda della grandezza che vorremo dare al nostro sacchetto. Poi, sarà sufficiente creare un buco superiore per inserire il cibo o altri oggetti e apporre un nastro che ci permetta di chiudere e aprire il sacchetto.

Dunque, da oggi facciamo attenzione, buttare via gli strofinacci ormai vecchi è un gravissimo errore ed ecco perché e a cosa ci possono servire!

Approfondimento

Non getteremo mai più le cassette della frutta ora che conosciamo il loro incredibile riutilizzo