Dal titolo di questo articolo è facile capire che ci vogliamo rivolgere principalmente ad un pubblico maschile. Certo, a nessuna donna è vietato tenere il portafoglio nella tasca dei pantaloni. Tuttavia, le tasche dei pantaloni delle donne sono spesso troppo piccole per poter contenere un portafoglio. Inoltre, non tutte le donne portano sempre dei pantaloni e, infine, le donne sono solite mettere il portafoglio nella borsa.

Fortunate loro, perché così facendo si evitano una lunga serie di problemi e fastidi. Invece, tutti gli uomini che hanno ancora quest’abitudine dovrebbero prendere in considerazione l’idea di cambiarla. Attenzione, brutte notizie per chi mette il portafoglio nella tasca dei pantaloni.

Rischio sciatica o dolori muscolari

La tasca più classica in cui gli uomini tengono il loro portafoglio è senza dubbio quella anteriore. Soprattutto destra, ma ci sono anche persone che lo tengono a sinistra.

In questo modo, però, gli esperti ci dicono che schiacciamo il nervo sciatico o, più in generale, i nervi e i muscoli della gamba. Nel breve periodo non ci sono inconvenienti, ma nel lungo può manifestarsi un serio problema da curare.

Rischio furti

Se invece ci mettiamo il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni, risolviamo il problema della sciatica ma ne creiamo un altro.

Infatti, quando ci mettiamo il portafoglio nella tasca posteriore rischiamo che dei malintenzionati ce lo rubino. Dato che quella tasca esulerebbe dal nostro campo visivo, ci esponiamo ad un forte rischio di furto del nostro portafoglio. Possiamo essere in metro, bus, o semplicemente camminando. Con il portafoglio che pende da dietro rischiamo di grosso che ce lo prendano.

La soluzione

Non facciamoci prendere dall’ansia. Bene, ora abbiamo capito che non dobbiamo più mettere il portafoglio nella tasca dei pantaloni, una domanda sorge spontanea. Dove lo possiamo mettere?

Ci sono almeno due alternative. Possiamo uscire solo con pochi contanti, documenti e carte di credito e mettere tutto nella tasca interna della giacca. Altrimenti, possiamo mettere il portafoglio nella ventiquattrore. I più audaci proverebbero anche i borselli da uomo, sulla cui estetica però noi non ci vogliamo sbilanciare.

Ecco, dunque, perchè fare attenzione: brutte notizie per chi mette il portafoglio nella tasca dei pantaloni.