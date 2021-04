Fino al 10 maggio ci sarà tempo per caricare i provini online per l’annuale Zecchino d’Oro.

L’edizione 2021 della kermesse canora per bambini trasmessa dalla Rai è la numero sessantaquattro. E ogni anno conserva invariato il successo di pubblico e di partecipanti.

Anche quest’anno i casting si svolgeranno in via digitale a causa dell’emergenza sanitaria, proprio come l’anno scorso. Questa modalità di selezione ha comportato un incremento del numero degli aspiranti cantori con video provenienti veramente da ogni più piccolo cantuccio della Penisola.

Attenzione, ancora pochi giorni per partecipare alle selezioni per lo Zecchino d’Oro 2021!

La selezione si rivolge a tutti bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni.

Vediamo come si può partecipare ai provini

Passo uno. Si sceglie una canzone fra quelle della playlist disponibile sul canale YouTube. Nella playlist vi sono i più celebri successi di 64 anni di concorso canoro: “Il gatto Puzzolone”, “ Le Tagliatelle di nonna Pina” o “ volevo un gatto nero”.

Passo due. Si scarica il testo della canzone e ci si esercita in famiglia fino alla realizzazione del video.

Passo tre. Sulla piattaforma dello Zecchino D’Oro sono disponibili tutte le basi delle canzoni della playlist per potersi esercitare e registrare il video-provino.

Paso quattro. Si carica il video della canzone cantata dai bimbi sul sito web della manifestazione con i dati richiesti e un altro breve video di presentazione.

I provini saranno poi valutati dallo staff dell’Antoniano per scegliere i piccoli solisti 2021.

L’esperienza del più celebre concorso canoro italiano per bambini è un’ottima opportunità di conoscere uno splendido e fantastico mondo. I bimbi vivranno un’esperienza indimenticabile cantando con il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano sotto la guida della paziente direttrice Sabrina Simoni.

