Semi-archiviata l’estate 2021, i risparmiatori cercano di capire quale sarà in Borsa il trend dominante dell’autunno. Peseranno di più i dati sull’inflazione o quelli legati al Covid 19? Oppure ruberanno l’attenzione le tensioni in Afghanistan o il problema della crescita economica? Probabilmente incideranno un po’ tutti questi aspetti, chi più, chi meno. Intanto, attenzione all’ultima seduta di Borsa del mese e all’enorme flusso di dati in arrivo.

Market movers di lunedì

Alle 8.00 sarà diffuso l’indice (mensile e annuale) dei prezzi delle case inglesi, mentre alle 9.00 saranno noti gli indici IPP e IAPC (mensili e annuali) spagnoli. Questi dati sul carovita giungeranno anche dal Portogallo (10.30) e dalla Germania (14.00).

Altro tema dominante di giornata, sarà la fiducia delle imprese e dei consumatori. I relativi indici (aggiornati ad agosto) saranno diffusi dal Portogallo e a livello UE.

Infine segnaliamo le aste obbligazionarie in Francia (H 15.00; scadenze a 3, 6 e 12 mesi) e il dato USA sui contratti pendenti di vendita di abitazioni (H 16.00).

31 agosto 2021

Impressionante la mole di dati che saranno diffusi nell’ultima seduta di Borsa del mese. Giappone, Cina, Australia e Nuova Zelanda aggiorneranno quelli relativi a occupazione, mercato immobiliare, previsione della produzione industriale, indice PMI (composito, dei servizi e manifatturiero).

In Europa segnaliamo, nell’ordine, l’indice dei prezzi all’import/export tedesco (alle 8.00), PIL e dati sul carovita in Francia (H 8.35), i dati sul mondo del lavoro in Germania (H 9.55). Alle 10.00 sarà noto il dato sul PIL italiano (annuale e aggiornato al secondo trimestre), mentre alle 11.00 quelli sull’inflazione, aggiornati ad agosto.

Sempre alle 11.00 usciranno i dati IPC aggiornati dell’Eurozona, mentre verso mezzogiorno avremo emissioni di BTP a 5 e 10 anni.

Oltreoceano segnaliamo i dati aggiornati sul PIL canadese (14.30) e il rapporto sulla fiducia dei consumatori negli States (16.00) in agosto.

Eventi del 1° settembre

In nottata saranno pubblicati i dati sul PIL australiano (2° trimestre), l’indice manifatturiero PMI cinese (3.45) e i dati sull’inflazione indiana (alle 6.00).

In Europa spiccano i dati sulle vendite al dettaglio in Germania, quelli sulle immatricolazioni di auto in Francia e il tasso di disoccupazione a luglio in Italia e a livello UE. Infine, Spagna, Italia, Germania e Regno Unito diffonderanno gli indici dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero.

Market movers di giovedì

Sarà questa la giornata della settimana più scarna di macroeventi.

In particolare segnaliamo i dati su PIL e inflazione in Svizzera (tra le 8.30 e le 9.00) e le aste di Bonos in Spagna (alle 11.00; scadenze a 10, 15 e 30 anni).

Attenzione all’ultima seduta di Borsa del mese e all’enorme flusso di dati in arrivo

In mattinata saranno diffusi gli indici (aggiornati ad agosto) dei direttori degli acquisti del settore dei servizi i Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Germania e a livello dell’Eurozona.

Inoltre segnaliamo la diffusione dell’indice PMI composito in Francia, Germania, Regno Unito e a livello UE.

Approfondimento

