Gli asparagi ci fanno pensare alla primavera, al tempo Pasquale e alla fine dell’inverno. Arrivano, di solito, a marzo e ci tengono compagnia per moltissime settimane. Se andiamo a scandagliare per bene i nostri mercati rionali (focus di ProiezionidiBorsa qui), possiamo già trovare i primi asparagi del 2021.

Attenzione allo spiacevole inconveniente quando mangiamo gli asparagi

La nostra storia con gli asparagi ha origini lontane. Infatti, gli archeologici hanno dimostrato che gli antichi Egizi e gli antichi Romani consumavano già regolarmente questa verdura. Addirittura, sia Catone il Censore sia Plinio il Vecchio raccontano la loro coltivazione nelle loro opere.

I nostri illustri predecessori non l’hanno però scritto, ma l’hanno sicuramente pensato. Gli asparagi fanno cambiare l’odore della nostra urina. Chiariamo subito un concetto, non sono solo gli asparagi a cambiare l’odore della nostra pipì. In misura minore, riescono nell’intento anche il grano soffiato e i cavolini della capitale d’Europa, Bruxelles.

Oggi, però, vogliamo parlare solo di asparagi. Attenzione allo spiacevole inconveniente quando mangiamo gli asparagi.

L’asparagina

Dal punto di vista scientifico, gli asparagi rappresentano l’ortaggio che contiene più asparagina di tutti. Si tratta, in altre partole, dell’acido aspartico che proprio quello che causa la forte puzza di zolfo della nostra pipì.

Ci sono due curiosità da chiarire. La prima è relativa al fatto che non tutti sentono questo odore. Gli scienziati non sono ancora riusciti a dare una stima a queste persone, ma è già curioso capire che non tutti sentano questo odore.

La seconda curiosità, invece, è legata al fatto che gli asparagi fanno benissimo ai nostri reni. Oltretutto, oltre all’odore, gli asparagi cambiano anche il colore della nostra pipì, facendola diventare più verdognola.

Quindi, davvero non c’è nulla di cui vergognarsi: è una reazione del nostro corpo completamente naturale. Attenzione allo spiacevole inconveniente quando mangiamo gli asparagi.