Visti i prezzi esorbitanti della benzina, in molti sono alla ricerca di strategie per risparmiare. Spesso ci si concentra sul trovare il distributore più economico. Ma si tende a dimenticare che anche lo stile di guida gioca un ruolo importante. Quindi attenzione all’errore evitabile che fa schizzare i consumi di benzina e rovina l’auto.

È allarme sui prezzi della benzina

I viaggi estivi costeranno molto cari agli italiani che hanno scelto di spostarsi in auto. È infatti allarme sul prezzo del carburante, proprio in concomitanza con le ferie.

Il prezzo della benzina, infatti, ha raggiunto la cifra di 1,657 euro al litro in modalità self-service (secondo le rilevazioni del 10 agosto). Ciò significa un aumento del 18,6% rispetto a un anno fa. Si tratta del prezzo record dall’ottobre 2018.

Per quanto riguarda il gasolio, invece, l’aumento rispetto allo scorso anno è del 17,6%. Il prezzo al litro si attesta a 1,510 euro.

Eppure la maggior parte degli italiani sceglie di spostarsi proprio in macchina. Il 75% dei vacanzieri utilizza infatti l’auto di proprietà. Come fare, allora, per rendere il viaggio meno costoso?

Attenzione all’errore evitabile che fa schizzare i consumi di benzina e rovina l’auto

A fare la differenza sui soldi spesi in benzina non è solo la scelta del distributore più economico. Anche le condizioni dell’auto e lo stile di guida sono fattori da non trascurare.

Prima di mettersi in viaggio, per esempio, è bene controllare che le gomme siano gonfie. Bisogna inoltre mantenere una guida fluida, senza continue frenate e ripartenze, né brusche accelerazioni.

In molti conoscono già questi consigli. Eppure anche i più esperti di motori commettono uno sbaglio del tutto evitabile. Spesso l’errore è causato da ansia e stress. Si tratta infatti della brutta abitudine di spostarsi continuamente da una corsia all’altra quando c’è coda sull’autostrada.

Molti automobilisti, infatti, si fanno prendere dall’impazienza e tentano di migrare verso la fila che scorre più velocemente. Ma, così facendo, non arrivano da nessuna parte. Piuttosto, consumano benzina inutilmente e sottopongono l’auto a un logorio evitabile. A confermarlo sono gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il problema si manifesta spesso in estate, quando l’esodo verso la spiaggia causa ingorghi a non finire. Ma non vanno trascurate nemmeno le code quotidiane in cui si trovano bloccati i pendolari. Si pensi infatti a quanti soldi si sprecano ripetendo lo stesso sbaglio ogni singolo giorno!

Basta quindi cambiare una piccola abitudine per evitare di sprecare benzina. Stesso discorso vale per il climatizzatore: consuma parecchio, e spesso lo si usa in modo errato. Per esempio, in molti sfruttano l’aria condizionata per rinfrescare l’auto rimasta parcheggiata sotto il sole. Invece esiste un modo molto più economico e veloce per ottenere lo stesso risultato. Con un po’ di furbizia, insomma, risparmiare sul carburante è possibile.

