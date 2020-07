In questi giorni molti utenti hanno ricevuto una comunicazione tramite posta elettronica. Tenere gli occhi bene aperti e attenzione all’email dell’INPS tarocca. Malintenzionati sfruttando il phishing stanno mettendo in atto un vero e proprio tentativo di truffa tramite email. Apparentemente, il mittente della email che arriva nella casella di posta elettronica corrisponde all’INPS. E’ tutto falso. L’Istituto di Previdenza non ha inviato nessuna comunicazione importante in questi giorni. Non lo farà neanche in futuro.

Cosa c’è scritto

Questa email contiene un link utile per aprire una pagina nella quale viene richiesto di selezionare una banca. Attenzione non va fatto per nessuna ragione. Andando avanti nella selezione della pagina esce un elenco con alcuni istituti di credito da scegliere. Cosa succede a questo punto? Attratti dal logo della propria banca incautamente, l’utente dell’INPS clicca e accede in una ulteriore schermata. A questo punto vengono chieste le credenziali. L’utente se casca nel tranello è fregato. Tale comunicazione ha il fine di sottrarre fraudolentemente dati anagrafici e quelli relativi a carte di credito. La truffa messa in atto da cybercriminali poggia su una falsa motivazione di un presunto bonifico non andato a buon fine. L’INPS non ha mai fatto e non lo farà neanche in futuro una comunicazione di questo tenore.

Attenzione all’email dell’INPS tarocca

Gli utenti hanno una grossa responsabilità e non devono farsi trarre in inganno. Tali comunicazioni tarocche non vanno prese in considerazione. Diffidare e ignorare dal principio queste email che propongono di cliccare su un link per ottenere presunti pagamenti. L’INPS non utilizza in nessun modo questa procedura per inviare rimborsi o accreditare somme ai propri iscritti. Quando sorgono dubbi meglio visitare il sito ufficiale dell’Istituto di Previdenza dove all’interno c’è una sezione apposita inerente le informazioni sulle prestazioni.

Prestare attenzione all’email dell’INPS tarocca. L’Istituto di Previdenza, per motivi di sicurezza, non invia mai email contenenti link cliccabili. Meglio quindi non precipitarsi e usare cautela prima di fare qualunque azione, prima che sia troppo tardi e rimanere fregati dal phishing.