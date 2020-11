Le video guide di PdB



Le uova sono un componente importante nella preparazione di dolci, costituiscono la base per vari tipi di creme che richiedono una giusta consistenza. Bisogna fare attenzione alle uova nella cottura e nella preparazione dei dolci, non tutti lo sanno che la scelta delle uova è fondamentale per la riuscita del dolce.

Attenzione alle uova nella preparazione dei dolci, i segreti per una riuscita sicura che non tutti sanno

Le uova non sono tutte uguali, bisogna fare attenzione alla scelta

La prima cosa da fare quando si acquista un uovo è controllare la scadenza sulla confezione.

Un altro fattore da considerare è la dimensione delle uova. In commercio si trovano varie dimensioni: extra-large, large, medium e small. Il loro peso varia da 73 gr a 53 gr.

In linea generale nelle ricette sono utilizzate quelle medie. In realtà le ricette riportano l’indicazione dell’uovo e non della sua misura. Ma questo può essere un dettaglio che può compromettere la buona riuscita della ricetta.

Infine, bisogna effettuare alcune considerazioni sull’impasto. Infatti, l’uovo quando viene montato aumenta il suo volume di 5 volte ed è in grado di trattenere, per breve tempo, l’aria che ha acquisito durante la montatura. Questo è uno dei segreti per rendere soffice e leggero il dolce.

Alcuni accorgimenti utili per una resa perfetta

Attenzione alle uova nella preparazione dei dolci, i segreti per una riuscita sicura che non tutti sanno, ecco quali sono.

Prima di aggiungere un uovo all’impasto, assicurarsi della sua freschezza immergendolo in una ciotola piena di acqua. Se l’uovo va a fondo è fresco, se tende a galleggiare si consiglia di non usarlo.

Da considerare anche la temperatura delle uova per la fase di lavorazione. Un requisito fondamentale per sfruttare al massimo le caratteristiche delle uova. Quindi, è opportuno toglierle dal frigo per tempo e lasciarle a temperatura ambiente prima di utilizzarle per la preparazione.

Infine, in un albume nel quale siano caduti residui di guscio o di tuorlo, la montatura sarà complessa e difficile. Quindi, fare attenzione, anche per ragioni di igiene a non far cadere residui di guscio.