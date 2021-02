I furti, oramai, stanno sempre più spostandosi dalla vita reale a quella virtuale e spesso colgono impreparati tutti, ad eccezione dei nativi digitali. Per questo oggi spieghiamo perché è necessario fare attenzione alle truffe sul web: ecco i modi per utilizzare internet in maniera sicura. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Utilizzare una rete internet privata

Per fare acquisti è meno sicuro collegarsi a un WI FI pubblico invece di usare quello della propria abitazione. Infatti utilizzando quello di bar, aeroporti o ristoranti si rischia di lasciare in giro dei dati sensibili come conto in banca o profili social. È meglio utilizzare una rete VPN che non renda accessibile a tutti il proprio indirizzo IP.

Verificare la presenza del lucchetto

Quando si naviga è sempre meglio fare attenzione alla barra degli indirizzi, ovvero quella riga bianca in cui si digita il proprio sito di shopping online di riferimento. Prima di tutto è necessario verificare che ci sia scritto “https” e non solo “http”. La lettera finale infatti sta per “secure”, “sicuro”. Allo stesso modo se il sito visitato è verificato dovrebbe apparire l’icona di un lucchetto.

Attenzione alle e-mail insidiose

Spesso sulla nostra casella di posta elettronica compaiono e-mail di siti apparentemente affidabili che però pongono richieste strane. Uno su tutti, aggiornare la password o i dati della propria carta di credito.

In questo caso non bisogna mai fidarsi e al massimo dare un colpo di telefono all’istituzione che ce la manda. Se nell’indirizzo e-mail entrante ci sono caratteri strani, allora possiamo essere sicuri che si tratta di un tentativo di estorcerci denaro.

Oggi abbiamo spiegato perché bisogna fare attenzione alle truffe sul web, ecco i modi per utilizzare internet in maniera sicura. Se desiderano scoprire altri modi per non incappare in raggiri online, consigliamo di consultare questo link: “Attenzione a questa mail truffa che può svuotarvi i conti correnti”.