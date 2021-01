Stiamo vivendo un periodo in cui gli incontri di persona sono quasi totalmente sostituiti da quelli via Internet.

Accade quindi che anche l’amore, che è un sentimento che va oltre la pandemia, sia costretto a procedere online. Ebbene, questo aumenta il rischio di incorrere in situazioni spiacevoli.

Vediamo dunque di fare chiarezza e di stabilire delle norme basilari che possono evitare la situazione di pericolo.

Attenzione alle truffe sentimentali: ecco i segnali d’allarme e come difendersi

Solitamente, coloro che vogliono mettere in pratica questo tipo di raggiri prendono di mira le vittime sui siti di incontri online. Tuttavia sempre più spesso utilizzano anche i social media o le email per un primo contatto con la vittima predestinata. Il truffatore è dotato di una grande pazienza. Questa è la chiave con cui lentamente riesce ad ottenere la fiducia della vittima prescelta, impiegando a volte anche settimane o addirittura mesi. Una volta stabilito un rapporto empatico, il malintenzionato racconta una storia commuovente e comincia a chiedere regali o piccole somme di denaro. Via via le domande si orientano verso i dettagli del conto bancario o della carta di credito. Se ci si rifiuta di acconsentire alle richieste, il truffatore potrebbe utilizzare l’arma del ricatto. Se invece si assecondano, le richieste potrebbero aumentare esponenzialmente.

Le motivazioni che il malintenzionato adduce per evitare i contatti visivi sono banali ma realistiche. Esempi comuni sono: il malfunzionamento della webcam o l’impossibilità di viaggiare imposta dalla situazione contingente.

Cosa fare per difendersi

Per evitare di cadere in situazioni spiacevoli è necessario tenere presenti poche e semplici regole. La prima è di evitare di condividere informazioni personali ed ancor più foto compromettenti con chi non si conosce personalmente. È vietato in qualsiasi caso trasferire soldi, anche quando profondamente impietositi, ricordando che si potrebbe addirittura incorrere nel reato di riciclaggio di denaro.

Infine nel caso si pianifichi, dopo una conoscenza via web, un incontro di persona, è fondamentale comunicare almeno ad un parente o ad un amico i dettagli dell’appuntamento. Appuntamento che avverrà in luoghi affollati o comunque in presenza di più persone.

Dunque è bene ricordarsi di fare sempre attenzione alle truffe sentimentali: ecco i segnali d’allarme e come difendersi.