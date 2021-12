Attenzione alle truffe natalizie per l’acquisto di pesce fresco, ecco come scegliere velocemente spigole, gamberi e baccalà di qualità

Natale è alle porte e come da tradizione bisognerà portare in tavola numerosi e abbondanti piatti di pesce. Infatti il pesce è il protagonista assoluto dei piatti salati di queste festività.

Numerose sono le specie di pesce che vengono consumate in questo periodo dalle vongole, al baccalà, ai gamberoni piuttosto che spigole, triglie e calamari.

Data la grande richiesta di pesce che caratterizza questo periodo, è facile incappare in imbrogli. Pertanto bisogna prestare particolare attenzione alle truffe alimentari, che sono sempre dietro l’angolo.

Scegliere un prodotto di qualità e destreggiarsi tra i tanti imbrogli non è facile. Tuttavia basterà prestare attenzione a poche e semplici caratteristiche per evitare di farsi imbrogliare e di portare in tavola alimenti di scarsa qualità. In questo modo eviteremo brutte figure ed anche possibili intossicazioni alimentari.

Importante per riconoscere un prodotto di qualità, è prestare attenzione ad aspetti come freschezza, etichettatura e alla provenienza del pescato.

Trucchetti facili e veloci per riconoscere la qualità

Per quanto riguarda i frutti di mare una caratteristica imprescindibile di indice di freschezza è che gli animali, laddove sia possibile, siano in gran parte, anzi quasi totalmente, vivi.

Inoltre indice di qualità e sicurezza è l’acquisto di frutti di mare già confezionati in retine. Meglio non acquistare prodotti sfusi e tenuti in acqua dove le possibilità di contaminazioni e proliferazione batterica sono molto elevate.

Per riconoscere la freschezza di pesci di più grandi dimensioni come triglie, spigole e baccalà basterà tenere il pesce per la testa: se questo resterà perpendicolare al pavimento le possibilità che sia fresco potrebbero essere maggiori.

Un’altra tecnica veloce e sicura per riconoscere la qualità del pescato è l’odore. Il pesce fresco profuma di mare e salsedine, dunque meglio non acquistare, se fra i banchi del pesce si propaga cattivo odore. Una tecnica da poter utilizzare, laddove possibile, per essere ancora più sicuri che il pesce sia fresco è quella di annusare il pesce sotto le branchie.

Anche il corpo del pesce deve apparire brillante e con colori vivaci, diffidare da pesci dai colori cupi. Un altro indicatore di freschezza riguarderebbe la consistenza, il pesce dovrebbe essere al tatto umido e scivoloso.

L’etichettatura

Per difendersi dalle frodi è inoltre importante prestare particolare attenzione all’etichettatura. È fondamentale che sulle etichette siano riportate la specie di appartenenza, accompagnata dal nome scientifico, la zona di provenienza e le modalità di pesca o di allevamento.

L’ultimo consiglio è quello di diffidare da pesci troppo economici.

