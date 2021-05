La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Autorità italiana per la vigilanza dei mercati) ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Centinaia gli ignari risparmiatori che sono caduti nelle loro truffe. Ecco quali sono e cosa si può fare per non finire in questo genere di trappole, con l’aiuto degli Esperti di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa.

Più di 430 società truffa scoperte in due anni

Attenzione alle truffe di questi 5 consulenti finanziari abusivi, la CONSOB li ha bloccati. Le società truffa bloccate sono GeverestFX e ChamberFX che si spacciano per broker sui cambi e Widdershins Group Ltd. Ma anche GoldmanBanc, Inc. che punta a ingannare il risparmiatore evocando il nome di un grande gruppo bancario mondiale. Infine, c’è InvestiGram Ltd.

Con queste operazioni, sale a 436 il numero dei siti finanziari truffa che la CONSOB ha fatto chiudere d’urgenza, grazie alle denunce di alcuni malcapitati sottoscrittori dei servizi.

Ma perché chi si accinge a fare scelte di investimento tanto importanti per la propria vita non salvaguarda il risparmio controllando in anticipo a chi affida i suoi denari? La verità è che nel mondo del trading il passaparola corre veloce sul web a tutte le ore del giorno.

Ci si fida più della soffiata di un youtuber che della banca sotto casa. Sono tutti a caccia di commissioni basse, anzi bassissime, che sono solo un miraggio.

A chi chiedere aiuto in modo semplice e veloce

La CONSOB ha istituito una sezione denominata “Occhio alle truffe” sul proprio sito. E ha aperto un ufficio proprio per occuparsi dei raggiri offerti ai piccoli risparmiatori.

Se abbiamo dubbi sul broker che ci hanno consigliato, si può consultare l’elenco delle società autorizzate in Italia sul sito CONSOB. Ma si fa prima telefonando al numero 068477611 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Oppure si può inviare una segnalazione compilando questo modulo. Un singolo trader non ha nessuna possibilità di uscire da solo da una trappola finanziaria. Ma lo stesso vale per chi ha sottoscritto polizze vita o gestioni avendo ricevuto un prospetto informativo incompleto o mai pubblicato.