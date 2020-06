Attenzione alle strisce bianche sul pollo che compriamo tutti i giorni. Cosa significano?

Attenzione alle strisce bianche sul pollo che compriamo tutti i giorni. Il pollo è uno dei cibi più consumati, soprattutto dagli sportivi. Magro e pieno di proteine, cosa si può volere di può? Quando andiamo al supermercato e ci troviamo davanti al frigo della carne ci rimaniamo sempre circa 10 minuti. Cominciamo a leggere tutte le etichette possibili immaginabili. No OGM, no antibiotici, la provenienza, se sono biologici oppure no. E poi ci fermiamo sull’aspetto del pollo. Certo avvolto nella plastica è difficile rendersi bene conto, ma ci sono buone capacità di capire se è buono oppure no. E quindi iniziamo ad analizzare il colore, lo spessore e a volte lo annusiamo (non so bene cosa ci aspettiamo di trovare quando lo facciamo). Ma attenzione alle strisce bianche sul pollo che compriamo tutti i giorni.

Ci siamo chiesti cosa significano le strisce bianche sul pollo? E perché alcuni ne hanno di più di altri?

Secondo l’organizzazione Compassion in World Farming, la presenza di strisce bianche nel petto di pollo è diventata sempre più comune negli ultimi anni, diventando un fattore determinante sulla scelta di questo. Secondo Compassion in World Farming, il pollo con strisce bianche dense è fino al 224% più grasso del pollo senza strisce bianche. Quindi quando pensiamo che il pollo sia magro, facciamo molta attenzione. L’organizzazione ha ricevuto il sostegno di uno studio americano che dimostra che sempre più polli iniziano ad avere strisce bianche, molti siti hanno riportato la notizia dopo gli studi condotti.

Ma perché?

È forse quasi impossibile immaginare come sia un allevamento di pollo. E forse non vogliamo nemmeno saperlo mi verrebbe da aggiungere. Poiché appena escono dei video su come vengono trattati o uccisi subito decidiamo di essere vegani e che non mangeremo mai più carne. Gli allevatori di pollame vogliono che i loro animali crescano il più possibile nel minor tempo possibile. Quindi tendono a farli ingrassare andando a modificare la loro crescita naturale per mettere sul commercio più pollo possibile. Quindi fate molta attenzione al pollo che mangiate. Questo ovviamente non significa che non dovete mangiarlo perché il pollo fa benissimo al vostro organismo, però fate molta attenzione.