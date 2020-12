Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando facciamo la spesa, dovremmo fare particolare attenzione a molti prodotti in scatola, o comunque confezionati, perché contengono delle sostanze in grado di nuocere alla nostra salute. Grassi idrogenati, piombo, glutammato monosodico sono solo alcune di esse. Attenzione alle sostanze presenti in alcuni alimenti di cui ci cibiamo quotidianamente e che si nascondono dietro sigle incomprensibili. Vediamo di addentrarci un po’ meglio in questo discorso con gli Esperti della nostra Redazione.

Troppi alimenti confezionati

Come abbiamo ripetutamente scritto su queste colonne, l’abitudine di consumare spesso alimenti confezionati non porta benefici al nostro organismo. Se da un lato sono comodi e veloci da utilizzare, dall’altro non contengono nutrienti preziosi, come possono essere vitamine e sali minerali. In più, molte volte, durante la lavorazione e il processo che porta al confezionamento, si perdono per strada i pochi contenuti potenzialmente benefici. Ecco perché molti di questi cibi, come patatine, merendine e brioches sono anche chiamati “cibo spazzatura”.

Attenzione agli additivi

Dobbiamo perciò veramente prestare attenzione alle sostanze presenti in alcuni alimenti di cui ci beviamo quotidianamente. Oltretutto, molti di questi snack vantano aggiunte di additivi e coloranti, che danno sì maggior sapore, ma impegnano maggiormente il nostro fegato. Come riconoscerli quindi e prevenirne il consumo? Ecco una lista a cui dobbiamo fare sempre attenzione quando leggiamo i contenuti di un prodotto confezionato.

Quelli più famosi

Nella lista delle sostanze più nocive per il nostro organismo ecco quindi:

Il BPA anche chiamato Bisfenolo A, ormone da laboratorio, utilizzato soprattutto nella produzione industriale dei contenitori alimentari. Questo ormone riesce facilmente a trasferirsi dalla materia al nostro organismo, creando potenziali danni al processo digestivo;

Gli ftalati, simili al BPA e presenti spesso nelle lattine, ma anche nei profumi e nei detergenti per il corpo. Test di laboratorio hanno riscontrato che possono causare malattie degenerative e pericolose come il diabete;

il glutammato E620, chiamato anche monosodico, è caratteristico dei dadi da cucina. Ma non solo, perché possiamo trovarlo anche nelle minestre pronte, nelle patatine e nei salatini. Anche nel suo caso, un eccesso di utilizzo può causare obesità, scompensi ormonali e forti emicranie. A condurre tutti questi test, ancora in corso, è la Food and Drug Administration, Ente federale incaricato dall’equivalente del nostro Ministero della Sanità di fare chiarezza in materia. Rinviamo i nostri Lettori all’approfondimento sottostante in materia di zuccheri pericolosi per la nostra salute.

Quindi attenzione alle sostanze presenti in alcuni alimenti di cui ci cibiamo quotidianamente.

