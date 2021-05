Se il nostro cane sta male, non potrà certo comunicarcelo a parole. Per questo motivo, utilizzerà altri segnali per esprimerci un suo disagio o un problema.

È importante, quindi, saper cogliere questi segnali per comprendere quale potrebbe essere il problema.

Per farlo, esistono dei trucchetti che ogni bravo padrone dovrebbe conoscere. Ad esempio, controllare la temperatura delle orecchie del nostro amico a quattro zampe può dirci molto sul suo stato di salute.

È per questo che dobbiamo fare attenzione alle orecchie del nostro cane perché, se sono fredde, potrebbero essere il segnale di un problema da non sottovalutare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non solo cambiamenti climatici

Le orecchie del cane possono raffreddarsi per diversi motivi. I più banali possono essere, ad esempio, cambiamenti di temperatura, un giro all’aria aperta quando sono presenti correnti d’aria fredde, o il dormire in esterno quando fa freddo.

All’origine del problema, però, possono esserci altre cause più serie, da non sottovalutare.

Problemi più gravi

Le orecchie del nostro cane si raffreddano se quest’ultimo sente molto freddo o se sta soffrendo di ipotermia. In sostanza il suo corpo sta perdendo calore molto più velocemente di quanto riesca a produrne. Ma non è finita qui.

Le orecchie fredde del nostro cagnolino potrebbero essere anche il segnale dell’ipotiroidismo. Il metabolismo del cane rallenta e, quindi, anche la sua capacità di termoregolare la temperatura del suo corpo.

Casi limite ancora più seri

Se il nostro cagnolino ha sbattuto la testa in qualche modo, le orecchie fredde potrebbero essere il segnale di una commozione cerebrale in atto.

Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione alle orecchie del nostro cane perché, se sono fredde, potrebbero essere il segnale di un problema da non sottovalutare. Impariamo ad ascoltare i nostri amici a quattro zampe e a capire i segnali che il loro corpo ci manda. In caso di problemi, consultiamo sempre il veterinario.

Approfondimento

Gli animali domestici devono stare alla larga da questa pianta da appartamento perché può rivelarsi molto pericolosa