Il Comitato di Redazione invita i suoi lettori a prestare attenzione alle novità sulla scadenza dell’assicurazione Rc auto 2020. Ciò perché le più recenti disposizioni legislative rimescolano le carte e cambiano i periodi di tolleranza. Con i periodi di tolleranza ci si riferisce all’arco di tempo di cui il proprietario del veicolo dispone per provvedere al pagamento della polizza assicurativa. A seguito della sospensione delle attività lavorative a causa del coronavirus gli automobilisti hanno goduto dello slittamento dei pagamenti. Il Governo ha tenuto conto dell’impossibilità di effettuare il rinnovo della polizza assicurativa per cui ha esteso il periodo di tolleranza.

Sono innumerevoli gli automobilisti che ogni anno devono affrontare l’onere finanziario del rinnovo assicurativo. D’altronde chi evita l’acquisto della polizza Rc auto si espone al rischio di sanzioni pecuniarie molto elevate. Nell’articolo “In arrivo multe salatissime per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere” la Redazione fornisce indicazioni utili per evitare i nuovi potenti laser. Oltre all’eccesso di velocità, i più recenti dispositivi laser sono infatti in grado di rilevare se l’automobilista ha pagato o meno il premio assicurativo. Vediamo dunque come evitare di incappare nelle multe e perché fare attenzione alle novità sulla scadenza dell’assicurazione Rc auto 2020.

Attenzione alle novità sulla scadenza dell’assicurazione Rc auto 2020

Fino al 31 luglio scorso il Decreto Cura Italia concedeva 30 giorni di tempo, anziché i consueti 15, all’automobilista che doveva rinnovare la polizza. Adesso e, nello specifico, a partire dal 1° agosto 2020 il termine di tolleranza torna ad essere di 15 giorni. Il che equivale a dire che l’automobilista potrà continuare a circolare per 15 giorni oltre la scadenza della polizza assicurativa. Dopo i 15 giorni se non avrà provveduto al rinnovo sarà passibile di sanzioni pecuniarie.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Potrà godere della proroga del periodo di tolleranza fino a 30 giorni unicamente l’automobilista la cui polizza scadeva entro il 31 luglio. Se quindi la vostra copertura assicurativa arriva fino al 31 luglio avrete tempo fino al 31 agosto per rinnovare la polizza. Diversamente per l’assicurazione auto in scadenza a partire dal 1° agosto per la quale il rinnovo andrà effettuato entro i 15 giorni successivi.