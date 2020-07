La legge 3 dicembre 1999 numero 493 ha istituito una polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni domestici. Dopo tanti anni di dibattiti e milioni di infortuni casalinghi, siamo arrivati finalmente a questa decisione. I dati infatti parlano chiaro: ogni anno in Italia accadono più di 3 milioni di incidenti casalinghi. La fascia di età più coinvolta e ovviamente quella dei bambini, seguita subito dagli anziani e quindi tutte le altre fasce. Infatti, un italiano su due ha dichiarato di essere caduto almeno una volta in casa, ricorrendo alle cure ospedaliere. Un italiano su cinque si è ferito e uno su dieci, si è procurato lesioni di altro tipo. La nostra redazione vi ricorda quindi di prestare particolare attenzione alle mura domestiche, dove si annidano i maggiori pericoli.

Come prevenire gli incidenti domestici

Gli enti preposti a seguire gli incidenti domestici hanno stilato un piccolo vademecum sulle azioni da intraprendere per prevenire gli infortuni:

Agire sempre col buon senso

Aumentare la soglia di attenzione nelle azioni pericolose

Creare un’autodisciplina personale

Non sottovalutare mai le azioni più semplici

Nella maggior parte dei casi infatti a causare gli incidenti sono le azioni ricorrenti e più semplici che svolgiamo in casa tutti i giorni. E proprio la routine giornaliera che deve richiamare la nostra attenzione alle mura domestiche, dove si annidano i maggiori pericoli.

Sfruttare i bonus e gli incentivi

Ci uniamo come redazione ai consigli dell’Inail, che sottolinea come valga la pena sfruttare i bonus e gli incentivi statali per effettuare ristrutturazioni e messe in sicurezza nella nostra casa. Dalle statistiche si evince infatti che un incidente su tre si verifica per strutture interne disconnesse o mal funzionanti. In modo particolare bisogna prestare attenzione a scale, infissi, pavimenti, grondaie, tetti e scivoli. Sono questi luoghi in cui si verificano maggiormente gli infortuni di casa, alle volte anche mortali.

A cosa prestare particolare attenzione

Detto che è bene investire nella messa in sicurezza della nostra casa e prestare sempre la massima attenzione alle nostre azioni domestiche, il nostro “team benessere” ricorda di vigilare sempre su:

Fonti di calore

Fonti elettriche

Impianti il riscaldamento

Impianti idraulici

Ricordiamo ancora una volta quanto sia fondamentale fare attività fisica per migliorare il tono muscolare e la capacità di reazione. Infatti, un corpo allenato e tonico è in grado di reagire al rischio di infortuni con più forza e più prontezza rispetto a un equivalente sedentario.