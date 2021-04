In alcune circostanze un errore di distrazione può costare davvero tanto soprattutto se si considera che lo si sarebbe potuto facilmente evitare. Ma come tutti sanno accade a chiunque di vivere momenti di stress e di maggiore stanchezza. Quando la soglia di vigilanza si abbassa proprio a causa di un accumulo di tensioni e inquietudini ci si espone più di frequente ad errori grossolani. Conviene pertanto prestare attenzione alle multe da 600 a più di 2.000 euro perché non c’è tolleranza per l’automobilista che si distrae. Per cui si raccomanda di non abbassare la guardia soprattutto quando ci si deve mettere alla guida di un veicolo.

Il Governo Draghi sta intervenendo a sostenere le sorti dei contribuenti che versano in una condizione debitoria. Non a caso “L’Agenzia delle Entrate cancellerà le cartelle di multe stradali e bollo auto fino a 5.000 euro”. Ma comunque bisogna fare attenzione alle multe da 600 a più di 2.000 euro perché non c’è tolleranza per l’automobilista che si distrae. E non ci si potrà attendere clemenza da parte delle forze governative o dall’Autorità fiscale perché le sanzioni riguardano la polizza assicurativa. Chi non provvede al pagamento dell’assicurazione dell’auto entro i termini prestabiliti riceverà pesanti multe senza sconti di pena.

Un atto di distrazione costerà un prezzo elevato al proprietario dell’auto che non rinnova il pagamento del premio assicurativo. Secondo l’articolo 122 del codice delle assicurazioni ogni automobilista che circola su strade pubbliche ha l’obbligo di sottoscrivere una RCA.

Nello specifico ci si riferisce a chi sottoscrive polizze di durata semestrale che di fatto garantiscono una copertura assicurativa temporanea. Se l’automobilista circola con l’auto senza rinnovare il pagamento della polizza riceve sanzioni che partono da un minimo di 687 euro e raggiungono 2.754 euro. Inoltre nel caso delle assicurazioni temporanee di durata semestrale non si può fruire dei 15 giorni di tolleranza dopo la scadenza. Pertanto rispetto alle assicurazioni annuali quelle semestrali non prevedono la possibilità di provvedere al pagamento del premio a due settimane di distanza dalla data di scadenza. Gli automobilisti distratti che non tengono a mente il termine ultimo per il rinnovo della polizza assicurativa si espongono così al rischio di sanzioni e del sequestro del veicolo.

