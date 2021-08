Le malattie che colpiscono le colture possono essere individuate ad occhio nudo. Quella che tratteremo ha dei sintomi che permettono di riconoscerla immediatamente. Proprio per questo è importante sapere che esiste e capire come intervenire se le coltivazioni ne sono affette.

La rizottoniosi, causata dal fungo Rhizoctonia solani, si manifesta sui tuberi delle patate con la formazione di piccole croste di colore nero o bruno scuro, isolate o riunite in gruppi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il patogeno può trasferirsi alle gemme e ai germogli delle patate, che si riempiranno di tacche brune e dalla forma irregolare. In alcune particolari condizioni, attacca anche i fusti fuori terra.

Nei casi più gravi, la parte basale dello stelo viene ricoperta dal cosiddetto “calzone bianco”, che consiste in un manicotto formato dagli elementi riproduttivi del fungo.

Attenzione alle macchie nere che si formano sulle patate dell’orto, potrebbero essere sintomo di una pericolosa malattia

L’infezione rallenta la crescita delle patate. Se l’agricoltore non prende provvedimenti, marciranno con il trascorrere del tempo. L’unico modo per liberarsi del fungo ed evitare che contagi anche le altre colture, è rimuovere le patate malate.

La prevenzione

Attenzione alle macchie nere che si formano sulle patate dell’orto, potrebbero essere sintomo di una pericolosa malattia. Anche se, come abbiamo visto, se l’infezione è già in corso l’unica cosa da fare potrebbe essere proprio rimuovere le patate malate.

Proprio per questo, un ruolo molto importante nella lotta a questa malattia è svolto dalla prevenzione. Si raccomanda di:

impiegare tuberi-semi sani nelle coltivazioni;

sospendere la coltura sullo stesso terreno per 4-5 anni;

ricorrere ad ampie rotazioni, ad esempio con i cereali;

preferire tuberi pre-germogliati o semine poco profonde, per accelerare lo sviluppo della pianta, particolarmente sensibile nelle prime fasi di accrescimento.

Anche l’impiego di fungicidi specifici è molto importante

Il suolo delle colture di patate deve essere trattato, prima e dopo la semina, con Axozystrobin. In alternativa, sia in agricoltura biologica che convenzionale, si possono usare microorganismi antagonisti, come Trichoderma asperellum e Pseudomonas spp. ceppo Dsmz 13134.

La propagazione del fungo

L’infezione si trasmette dal suolo o attraverso l’impiego di tuberi-semi infetti. Tende a svilupparsi in modo particolare in terreni molto umidi e di temperatura che tra i 16°C e i 22°C compresi.