Come sappiamo, anche il più calmo di noi ha delle défaillance. In effetti, ci sono delle espressioni e delle frasi che possono non piacere e se interpretate male, ancora peggio. Allora, se abbiamo amici, parenti o il partner a cui teniamo, cerchiamo di evitare litigi. A tale scopo, prestiamo attenzione alle frasi che scateneranno la furia bestiale di questi segni zodiacali. Ripartendo dal discorso tralasciato nello scorso articolo, partiamo dal Sagittario, che è un segno amabile e va d’accordo con tutti. Quelli appartenenti a questo segno, sono veramente simpatici, cordiali e affabili. Quindi, a maggior ragione, risulta curioso sapere quali frasi potrebbero farli imbestialire.

Frasi contrastanti con l’umore del Sagittario

La prima “frase no” è: Quando ti sistemi? Ebbene, i Sagittari sono intraprendenti e non ci pensano proprio di condurre rapporti lunghi. Amano viaggiare, cambiare e sperimentare, quindi non sono fatti per la vita in famiglia. 2) Fermati un po’ e rilassati. Questa frase è di segno opposto allo stile di vita dei Sagittari. Per loro, stare fermi significa perdere tempo e sprecare opportunità decisive. 3) Non ti sembra di bere un po’ troppo? Quelli del Sagittario amano divertirsi e bere, quindi ammonirli significa rovinargli la festa. 4) Sei troppo ottimista. Gli appartenenti a questo segno, odiano chi si lamenta sempre e sono davvero molto ottimisti. Ma, appunto, lo considerano un gran pregio.

Attenzione alle frasi che scateneranno la furia bestiale di questi segni zodiacali

Veniamo al Capricorno, che è un segno davvero imperscrutabile ed enigmatico. Non si capisce mai cosa pensa e ha sempre un’espressione poco indicativa. Vediamo, però, quali sono le frasi per le quali esprimerà esplicito disappunto, senza mezzi termini.

1) Non puoi avere sempre ragione! Questa frase li irrita perchè sono testardi e credono sempre di essere dalla parte della ragione.

2) Sembri sempre così cinico. Quelli del Capricorno, infatti, sono spesso sarcastici e finiscono per essere inopportuni, facendo battute quando è poco indicato.

3) Perchè non ridi un po’? In effetti, hanno una faccia seria e impassibile e si rilassano solo con chi conoscono da molto.

4) Pensi solo al lavoro, oppure “sei noioso” o “sei lento”. Si tratta di frasi che fanno imbestialire questo segno zodiacale, anche perchè sono vere solo in parte. Gli stati di lentezza e staticità lo caratterizzano solo in alcuni momenti.

Frasi no per questo segno

Veniamo all’Acquario. Per lui, le “frasi no” sono legate alla sua mentalità aperta e in continua evoluzione. Non diciamogli mai:

1) Che idea stupida. Ebbene, gli appartenenti a questo segno sono molto fieri delle loro idee. Quindi, meglio non demolire queste certezze.

2) Non puoi pensare sempre in grande. Questa frase li fa innervosire perchè amano pensare in grande e in modo ambizioso. Quindi, chi dice l’opposto dimostra di essere limitato.

3) Non snobbare la gente. L’Acquario è tendenzialmente freddo e ha spesso difficoltà ad esprimere i propri sentimenti. Inoltre, ci sono dei periodi in cui gli piace ritirarsi a vita solitaria ma non lo fa per snobbare.

4) Sei sicuro che sia così? Questa frase contrasta con la loro opinione di sé stessi come persone estremamente dotte. Non a caso, amano imparare continuamente e studiare nuove cose, tanto da essere considerati i più colti dello zodiaco!