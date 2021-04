Il meccanismo dell’Ecobonus è ormai noto a tutti, soprattutto alle imprese edili che hanno visto in questi bonus un’occasione di guadagno certo. I privati che decidono di utilizzare il beneficio devono fare attenzione alle ditte che aumentano i prezzi per guadagnare di più con il Superbonus e dare una qualità inferiore. Infatti, il bonus funziona in questo semplice modo. I privati hanno diritto di effettuare dei lavori gratuitamente dato che il 100% dei costi viene rimborsato dallo Stato. Ovviamente lo Stato non può rimborsare cifre senza limiti. Per questo per ogni tipo di lavoro sono previsti dei massimali. Per esempio, per sostituire gli infissi il bonus mette a disposizione 17mila euro per unità immobiliare. Se poi gli infissi hanno un costo maggiore la quota eccedente il bonus rimane a carico del privato, che dovrà pagare direttamente la ditta.

Attenzione al listino prezzi

Per incrementare ulteriormente i propri guadagni le aziende fanno la cosa più semplice del mondo. Aumentano il costo degli infissi in modo che molto facilmente si superino i massimali che lo Stato è disposto a rimborsare. Così la ditta ottiene un duplice vantaggio. Gli infissi le vengono rimborsati per un prezzo maggiorato. Inoltre, il privato dovrà sborsare una cifra maggiore perché più alta è la quota che rimarrà scoperta dal bonus.

Il rischio della diminuzione della qualità

Ovviamente la stessa operazione può essere ripetuta per i ponteggi, il cappotto, gli elementi dell’impianto di riscaldamento. Ritoccando i costi di tutto alla fine l’azienda fornitrice avrà massimizzato i propri guadagni. Ma che qualità avranno i materiali forniti?

Chiedere prima altri preventivi

Per questo motivo è bene farsi fare prima dei preventivi per gli interventi che si vogliono realizzare, per poter controllare le cifre applicate quando effettivamente si chiede il bonus. Meglio ancora chiedere il preventivo del medesimo lavoro a due differenti ditte per avere un chiaro termine di paragone.

Ecco quindi poniamo attenzione alle ditte che aumentano i prezzi per guadagnare di più con il Superbonus e dare una qualità inferiore mettendo i atto questi consigli.