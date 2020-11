Sono veramente tante le persone che in Italia, come nel resto del mondo, assumono regolarmente dei farmaci. Il rapporto con le medicine non è facile e presenta dei rischi, come degli innumerevoli benefici.

È molto importante tenersi aggiornati con un medico perché non sono pochi i rischi che si possono incorrere. E ciò a causa di un dosaggio sbagliato. O anche di un farmaco errato. Nella maggior parte dei casi senza questi medicinali molte persone non potrebbero vivere in buona salute, per questo è importante conoscerne gli effetti collaterali e le controindicazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

I problemi della tiroide

Tra i tantissimi problemi di cui, purtroppo, è possibile soffrire, uno dei più comuni è quello alla tiroide. Questa ghiandola, posizionata in gola, è responsabile di moltissime funzioni e attività all’interno del nostro corpo. I disturbi più comuni che le sono legati sono l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo. Se, nel primo caso, sono troppi gli ormoni tiroidei che vengono generati, nel secondo sono troppo pochi.

Gli effetti sono, evidentemente, opposti, ma ugualmente fastidiosi. Dall’obesità ad una condizione di sottopeso, da uno stato di ansia ad uno di forte sonnolenza. In ogni caso è necessario prendersene cura. Ad oggi sono molti i medicinali che possono essere presi per fermare questi sintomi. Ed evitare, quindi, rischi maggiori.

Come detto è necessario, dunque, assumerli diligentemente. Bisogna prestare particolare attenzione alle controindicazioni. Ma non solo. Anche agli effetti collaterali di questo farmaco per i problemi alla tiroide.

La tachicardia

Attenzione alle controindicazioni ed effetti collaterali di questo farmaco per i problemi alla tiroide.

Nel caso di ipotiroidismo è necessario assumere un farmaco che provveda alla produzione degli ormoni tiroidei che la tiroide non produce. Nel caso si assuma questo medicinale, è importante conoscerne i cosiddetti effetti indesiderati.

Nella maggior parte dei casi si rischia una palpitazione eccessiva. E, dunque, una tachicardia data dall’eccessiva accelerazione del battito cardiaco.

Altri disturbi che si possono verificare sono il mal di testa e la debolezza muscolare. Ovviamente le controindicazioni si riferiscono ai soggetti che soffrono di problemi cardiaci. In questo caso è necessario, al riguardo, consultare un medico. È, infatti, importante fare attenzione alle controindicazioni ed effetti collaterali di questo farmaco per i problemi della tiroide.