Gli alimenti all’interno della dieta di un individuo sono importantissimi in relazione alla sua salute. Seguire un regime alimentare sano non vuol dire solamente avere dei buoni risultati sulla bilancia, ma soprattutto allontanare il rischio di disturbi e malattie.

Inserire nella propria dieta quotidiana un cibo piuttosto che un altro ha un impatto sull’organismo non indifferente. Infatti esistono tantissimi alimenti, soprattutto quelli derivanti dalle piante, che possiedono innumerevoli benefici. Proprio perché i principi attivi su cui le medicine si basano derivano da piante e alghe, consumarle quotidianamente non è di certo una scelta sbagliata.

I benefici della spirulina

Dunque, tra i cibi che più aiutano il corpo a rimanere forte e in salute ci sono le piante e le alghe. Mangiare quest’ultime, infatti, vuol dire proteggersi da molti disturbi. Anche molto seri.

Tra questi un posto lo occupa sicuramente la spirulina. Alga verde e azzurra che cresce nelle zone tropicali. Si può consumare come alimento, e non solo. Anche come pasticca, se sintetizzata. I benefici di quest’alga sono numerosi. E riguardano diverse parti del corpo.

La proprietà benefica più conosciuta riguarda le ossa. Infatti la spirulina è un’ottima arma contro la osteoporosi. Essendo un integratore naturale colmo di fibre e proteine, riesce a rafforzare le ossa. Oltre a ciò aiuta anche ad alleviarne i relativi disturbi.

Ma vi è di più. Possedendo un’importante dose di vitamine, è l’alleato perfetto del sistema immunitario.

È necessario, tuttavia, conoscere bene come utilizzarla. E questo perchè si potrebbe incorrere in conseguenze spiacevoli. Occorre, cioè, prestare attenzione alle controindicazioni di questo alimento apparentemente benefico.

L’importanza delle dosi

Per quanto la spirulina sia un ottimo cibo da inserire nel proprio regime alimentare, conoscerne tutti gli effetti risulta necessario per evitare brutte sorprese.

Infatti, sebbene il consumo in sé non provoca alcun effetto collaterale, il cattivo dosaggio, invece, potrebbe.

In caso di dosi eccessive, o se lo si assume seguendo un determinato tipo di dieta, ci potrebbero essere effetti collaterali. I più frequenti sono la nausea e il gonfiore dell’addome. In casi più rari anche la febbre e lo svenimento. Per quanto rari, bisogna tenerli in considerazione.

Nell’assumere la spirulina, dunque, è necessario fare attenzione alle controindicazioni di questo alimento apparentemente benefico.