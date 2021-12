Dopo il rialzo annunciato con il report pubblicato a inizio ottobre (Le azioni Tod’s potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo), adesso bisogna fare attenzione alle azioni TOD’s in quanto sono a contatto con un supporto molto importante. Si trovano, quindi, nella situazione o di accelerare al ribasso oppure di ripartire al rialzo dopo una pausa di un paio di mesi.

Eppure dal punto di vista dei risultati il terzo trimestre del 2021 ha confermato la crescita con numeri in rialzo a quelli del 2019. Lo stesso amministratore del gruppo Diego Della Valle ha dichiarato

“I ricavi del terzo trimestre hanno confermato il trend di miglioramento che abbiamo iniziato a registrare da qualche tempo. Siamo particolarmente soddisfatti nel constatare che, nel trimestre, i ricavi retail abbiano superato i valori del 2019 e che il mese di ottobre stia confermando questa accelerazione dei risultati di vendita”.

Se, però, si guarda al titolo dalla prospettiva dei multipli di mercato si scopre che, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Tod’s risultano essere sopravvalutate. Anche il rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) risulta essere relativamente elevato.

Se, invece, si guarda al futuro le cose cambiano drasticamente. Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività. Conseguentemente, negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Tutto questo, però, non è bastato in quanto il consenso medio degli analisti è alleggerire con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 10% circa.

Attenzione alle azioni Tod’s in quanto sono a contatto con un supporto molto importante: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 49,84 euro in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni stanno ballando pericolosamente in prossimità dell’importantissimo supporto in area 49,9 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista i cui obiettivi sono quelli indicati dalla linea tratteggiata, in rosso quelli principali.

Al rialzo, invece, la tenuta del supporto potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni verso il II obiettivo di prezzo in area 56,30 euro. La massima estensione si trova in area 62,70 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe apprezzarsi di un altro 20% rispetto ai livelli attuali.