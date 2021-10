Attenzione alle azioni Technogym, il momento della svolta potrebbe essere vicino. Senza dimenticare, però, che il titolo negli ultimi mesi è stato caratterizzato da lunghe fasi laterali. Già ad agosto, infatti, scrivevamo Continua la fase laterale delle azioni Technogym che non riescono a capire quale strada seguire. In questo articolo facevamo notare come come gli ultimi tre mesi si fossero sviluppati all’interno del trading range 10,11 euro (I obiettivo di prezzo) e 11,17 euro. Alla rottura del supporto inferiore, poi, non abbiamo assistito a un’accelerazione ribassista, ma all’inizio di una nuova fase laterale caratterizzata dagli estremi 9,43 euro – 10.11 euro. Per la ripresa della fase direzionale, quindi, bisognerà attendere la rottura di uno dei due livelli indicati.

A testimonianza dell’enorme fase di indecisione che circonda il titolo facciamo notare come il BottomHunter sia in posizione rialzista, mentre lo Swing Indicator ha in corso un segnale ribassista.

Ma quale potrebbe essere lo scenario a seconda della direzione che prenderanno le quotazioni?

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura per un potenziale massimo ribasso di oltre il 30%. Al rialzo, invece, il titolo Technogym potrebbe andare a ritestare i massimi storici in area 12 euro.

I risultati societari e le prospettive di crescita spingono per il rialzo

Che il futuro del titolo sia al rialzo, però, si può inferire da diversi indizi.

L’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre del 2021 con un miglioramento dei guadagni, delle entrate e dei margini di profitto. Basti pensare che l’utile per azione è passato da 0,03 euro nel primo semestre del 2020 a 0,15 euro nel primo semestre del 2021.

Inoltre, l’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento di circa 12,5%. Anche la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Infatti, è prevista essere mediamente del 24,4% all’anno per i prossimi tre anni.

Attenzione alle azioni Technogym, il momento della svolta potrebbe essere vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso a 9,695 euro la seduta del 27 ottobre in ribasso del 4,67% rispetto alla precedente chiusura.

Time frame settimanale