Negli ultimi cinque anni questo titolo azionario ha dato grosse soddisfazioni ai suoi azionisti. Basti pensare che ha avuto una performance del 105,9% a fronte di un settore di riferimento che ha perso oltre il 40%. Negli ultimi mesi, però, il titolo sta perdendo forza relativa. Quindi, attenzione alle azioni Landi Renzo, in quanto potrebbero andare incontro a un profondo ribasso.

Prima di occuparci dell’analisi grafica, però, diamo un’occhiata ai fondamentali del titolo e al suo livello di valutazione.

Qui di seguito riportiamo i punti di forza e di debolezza di Landi Renzo.

Punti di forza

Secondo le previsioni degli analisti, la crescita è un punto di forza della società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +106% all’anno.

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.82 volte il suo fatturato.

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative sugli utili sono state riviste più volte al rialzo.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.

Punti di debolezza

La redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini deboli.

La società ha livelli di redditività insufficienti.

Il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 94.3 e 13.47 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati.

Storicamente, il gruppo ha spesso generato utili al di sotto delle aspettative.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consensus medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%.

Attenzione alle azioni Landi Renzo, in quanto potrebbero andare incontro a un profondo ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 0,943 euro in rialzo dello 0,21%.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma le chiusure settimanali sotto l’importantissimo supporto in area 0,963 euro (I obiettivo di prezzo) denotano una certa debolezza del titolo. Nelle prossime settimane, quindi, ci sono tre possibili scenari.

Il primo che vede una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura, ma presuppone che ci sia una chiusura superiore a 0,963 euro.

Il secondo scenario prevede che le quotazioni chiudano sotto il supporto in area 0,9 euro. In questo caso le azioni Landi Renzi si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate.

Infine c’è il terzo scenario che dal punto di vista degli investitori è il peggiore. Le quotazioni, infatti, potrebbero iniziare a muoversi tra i livelli 0,9 euro e 0,963 euro dando vita a una fase laterale lunga e potenzialmente ricca di falsi segnali. In questo caso la possibilità di perdere soldi è molto elevata.

