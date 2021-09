Il titolo Diasorin potrebbe tornare presto sui massimi storici in area 200 euro, questo è quanto scrivevamo a inizio luglio, quando il titolo quotava in area 157 euro. In poco più di due mesi le azioni hanno guadagnato il 30% circa regalando un’ottima performance ai suoi azionisti.

Come tutte le cose belle della vita, però, tutti i rialzi sono destinati a finire, Quindi, attenzione alle azioni Diasorin le cui quotazioni sono vicinissime alla formazione di un triplo massimo. Come si vede dal grafico, infatti, area 206,2 euro rappresenta una fortissima area di resistenza. Già ben due volte nel corso del 2020 ha frenato l’ascesa delle quotazioni e provocato un profondo ritracciamento. La storia si ripeterà?

Da questo punto di vista la chiusura della settimana in corso potrebbe avere un impatto fortissimo. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con la resistenza e a questo punto non sono ammesse mezze misure.

Una chiusura settimanale superiore a 206,2 euro (II obiettivo di prezzo) aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo per un potenziale di circa il 20%. Al ribasso, invece, nel caso più tranquillo le quotazioni potrebbero scendere solo fino in area 192,6 euro prima di ripartire al rialzo. Una chiusura inferiore a questo livello, invece, farebbe scendere le quotazioni fino al supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 169 euro. Solo una chiusura settimanale sotto questo livello, però, farebbe invertire definitivamente al ribasso con obiettivo in area 130 euro.

Vautazione del titolo

Qualunque sia l’indicatore utilizzato Diasorin risulta essere fortemente sopravvalutata. Per cui non si vedono, da questo punto di vista, margini di apprezzamento. Questa view è confermata dagli analisti che hanno un consenso medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 18%.

Attenzione alle azioni Diasorin le cui quotazioni sono vicinissime alla formazione di un triplo massimo: le indicazioni dell’analisi grafica

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 9 settembre in ribasso rispetto alla seduta precedente dello 0,05%, chiudendo a quota 205,6 euro.

Time frame settimanale