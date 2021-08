Questo titolo nell’ultimo anno ha avuto una performance fantastica con un rialzo di oltre il 150% battendo il settore di riferimento che comunque avuto un’ottima performance (+140%). Gli ultimi tre mesi, però, hanno visto un’inversione di forza che, però, potrebbe essere alla fine del suo percorso. Quindi, attenzione alle azioni Alkemy che potrebbero triplicare il loro valore nei prossimi mesi.

Come si vede dal grafico settimanale, il raggiungimento dei massimi storici in area 15,45 euro ha determinato un rapido ritracciamento che ha portato le quotazioni in area 12,5 euro, massima estensione ribassista, da dove sono immediatamente ripartire. La corsa al rialzo, però, non ha ancora preso piede totalmente. Sul suo percorso, infatti, ci sono due ostacoli che se superati farebbero letteralmente esplodere al rialzo il titolo.

Stiamo parlando di area 14,7/15,45 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 21,3 euro. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 30,8 euro (II obiettivo di prezzo) e 40,3 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe triplicare il suo valore.

Al ribasso, invece, il livello da monitorare passa per area 12,72 euro, Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 10,25 euro e a seguire degli altri obiettivi fino alla massima estensione in area 2,5 euro.

Per quel che riguarda la valutazione del titolo ci sono indicazioni contrastanti. Ad esempio, i multipli degli utili indicano un titolo sopravvalutato, mentre con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.01 per l’esercizio in corso, la società appare sottovalutata.

L’aspetto più interessante, però, è legato alle future prospettive di crescita. Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Le raccomandazioni degli analisti, poi, esprimono un consenso medio accumulare con un prezzo medio che esprima una valutazione in linea con le attuali quotazioni.

Il titolo Alkemy (MIL:ALK) ha chiuso a quota 14,25 euro la seduta del 2 agosto con un rialzo del 2,15%.

Time frame settimanale

Approfondimento

