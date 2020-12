Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Covid-19 ha reso tutti consapevoli di quanti germi, sporcizia, batteri si possano fermare sulle superfici degli oggetti. Telefoni cellulari, tablet, smartphone sono le categorie più a rischio. La modalità “touch “ha incrementato l’uso delle dita e inevitabilmente ha generato maggiori possibilità di contaminazione.

Portati nelle tasche di cappotti e borse, poggiati su qualsiasi superfice, toccati continuamente da dita sporche e poi avvicinati alla bocca. Gli smartphone sono soggetti all’attacco batteriologico e contemporaneamente veicolo.

Una pulizia continua del cellulare può davvero potare all’avvilimento. Specialmente nella condizione in cui la tecnologia è usata per lavorare e mantenersi in contatto. Eppure ci sono delle abitudini, più specificatamente errori, che se modificati riducono i rischi. Attenzione alle abitudini sbagliate per non avere mai più uno smartphone sporco.

Cosa evitare assolutamente

Dove tenere il telefono cellulare. Spesso, senza fare attenzione, il cellulare entra a contatto aree non sicure. Tra questi ci sono bagni, ripiani della cucina, tavola da pranzo, tavoli e banconi di bar e ristoranti. Quindi, il primo errore da non fare è posare temporaneamente il telefono ovunque capiti. Tutte queste zone “sporche” sono da evitare, così come cucina, tavolini, tovaglioli, che andranno a contatto con la bocca.

Nel caso si sia obbligati a mangiare o consumare alimenti fuori di casa, è bene non utilizzare il cellulare. A volte non ci si accorge di toccare lo smartphone durante la consumazione e poi toccare il cibo.

Toccare il cellulare e poi toccarsi il viso è un’altra abitudine cattiva che deve essere controllata. I germi passano dalle superfici al naso, alla bocca e viceversa con grande facilità.

Un altro errore che possibilmente oggi non si fa più è quello di prestare il proprio cellulare a terzi. Potrebbe apparire scortese all’altra persona. Ma se nell’immediato non si può subito sanificare il telefono, non c’è necessità di sentirsi in colpa.

Prima degli ultimi 9 mesi nessuno forse aveva pensato alla pulizia del telefono. Oggi si usano schermi protettivi e spray igienizzanti. Per quanto riguarda la pulizia del cellulare dovrebbe essere fatta ogni volta che si rientra da fuori. Seguendo i consigli della Medical University of South Carolina, cellulare e mani vanno lavati come prima cosa.

Bisogna procedere nel modo giusto: una volta tornati a casa, lavarsi attentamente le mani e successivamente prelevare il cellulare senza toccarlo direttamente. In seconda istanza spegnere il cellulare e utilizzare un panno in microfibra asciutto.

Per la parte della sanificazione, bisognerà seguire le indicazioni riportate dal produttore. Alcuni cellulari hanno schermi sensibili a detergenti, alcool e aceto. Può essere comunque sufficiente un panno leggermente umido di acqua e sapone neutro.