Il mondo dei ragni è vasto e complicato. Ne esistono più di cinquantamila specie al mondo e quasi tutte sono più o meno velenose. L’Italia da casa a circa 1.600 di queste. Certo per quanto possano essere creature interessanti, trovarsi uno di questi piccoli esseri sul corpo non è piacevole.

Tuttavia non tutti i ragni sono pericolosi per l’uomo, anche il loro morso può essere molto doloroso. Molti sono velenosi solo per altri animali, solitamente loro prede. Nel nostro paese solo 5 tipologie di ragno possono essere considerate davvero pericolose e sono abbastanza diffuse. Infatti, facciamo attenzione alle 5 specie di ragno più pericolose che vivono in Italia. La possibilità di incontrarle sul nostro cammino è alta. Ecco quali sono e cosa sapere.

Il famoso ragno violino e la vedova nera

Molto conosciuto negli ultimi anni, il ragno violino è uno dei ragni più pericolosi nella nostra Penisola. Piccolo, marrone e amante del buio, il ragno violino si nasconde dentro le scarpe e negli armadi. Questo animale ha un veleno capace di portare alla necrosi della parte in cui è stato iniettato. La conseguenza più grave è l’amputazione. Pare però che non ami mordere e specialmente che non inietti quasi mai il veleno.

La vedova nera viene così chiamata perché uccide il maschio dopo l’accoppiamento. È considerato il ragno italiano più pericoloso perché il suo morso può portare alla morte per shock anafilattico. I sintomi principali sono vomito, dolori addominali, squilibri del ritmo cardiaco e pressorio. La vedova nera ha però caratteristiche molto riconoscibili: corpo nero e rotondo, con macchie rosse. È presente soprattutto al Sud e al Centro Italia e in Sardegna. Ama i muretti e i sassi dove costruisce il suo nido.

Attenzione alle 5 specie di ragno più pericolose che vivono in Italia

Le altre tre specie pericolose di ragno sono meno conosciute, ma altrettanto particolari. Il primo è il ragno dal sacco giallo. Vive in campagna, soprattutto nei prati, dove costruisce la sua tana di seta. Sebbene il suo veleno non porti alla morte, può provocare vomito, nausea, oppressione al torace, respirazione affannosa. Il suo morso è molto doloroso.

La Segestia florentina è stata trovata per la prima volta lungo le sponde dell’Arno. La pericolosità è data dalla sua aggressività e dal morso doloroso. È uno dei ragni più grandi d’Europa, è tutta nera e pelosa con denti iridescenti.

La falsa tarantola appartiene alla famiglia dei ragni lupo ed è conosciuta perche da lei deriva la “tarantella”. Pare che il suo morso dia vita a movimenti spasmodici e incontrollati simili a una danza. Ovviamente si trova maggiormente in Puglia.

