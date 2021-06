La Borsa di Milano dopo la festa di ieri, oggi può tornare a correre. Lunedì il listino italiano ha realizzato il massimo degli ultimi 13 anni, ma questo record è stato toccato intraday. Cioè i prezzi hanno superato il livello precedente ma poi hanno chiuso sotto. Gli operatori per scatenare gli acquisti aspettano solamente che arrivi il segnale atteso. Ovvero quello di una chiusura del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) sopra la soglia dei 25.500 punti. Gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno la convinzione che oggi il superamento di questa importante soglia, possa favorire una salita fino a 25.600 punti. Questa eventualità può portare a una chiusura dei prezzi oltre i 25.500 punti.

Ma il mercato può riservare sempre inaspettate sorprese e queste alle volte sono spiacevoli. Quindi oggi occorre fare attenzione ad eventuali discese dei prezzi sotto i 25.200 punti. Questa eventualità porterebbe il Ftse Mib ha scendere a 25.000 punti. Se i prezzi scenderanno ancora più sotto, l’attuale fase rialzista sarà compromessa.

Attenzione all’atteso segnale di Piazza Affari ma oggi gli occhi saranno puntati in particolare su di un titolo per questo motivo

Ieri sono stati molti i titoli che hanno realizzato un balzo dei prezzi. In un articolo, che si può leggere a questo link, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno analizzato le potenzialità di Interpump. L’azione ieri ha guadagnato oltre il 6%. Anche Astaldi ha messo a segno una bella performance, l’azione è salita di oltre l’11%. Se la Borsa oggi sarà bene impostata questi titoli potranno continuare la corsa rialzista.

Quindi attenzione all’atteso segnale di Piazza Affari ma oggi gli occhi saranno puntati in particolare su di un titolo per questo motivo. EPrice ieri ha veramente sbancato in Borsa, l’azione ha realizzato un guadagno del 17%. Il motivo del rialzo deriva da un accordo siglato con una società che ha opzionato l’acquisto della controllata EPrice Operations.

Ieri il titolo alla notizia è schizzato in alto, bissando il forte rialzo della seduta di martedì. L’azione ha chiuso a 0,082 euro, ovvero 8,2 centesimi. Il superamento di 8,5 centesimi porterà il titolo prima a 9 centesimi e poi a 0,1 euro. I margini di rialzo del titolo sono enormi. Basti pensare che a settembre scorso ha toccato un massimo a 20 centesimi, oltre il doppio rispetto agli attuali valori. Occorre, però, essere prudenti, perché i prezzi sono molto volatili. Se scenderanno sotto 7 centesimi è probabile che ritorni a 6 centesimi.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.