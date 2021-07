Oggi si parla molto di demenza senile e tutti ne hanno paura perché è uno stato di salute molto precario e preoccupante. Tuttavia la natura non lascia mai inermi e le possibilità di bloccarla ci sono. Per questo meglio fare attenzione all’alimento che evita l’insorgere della demenza senile e quello invece che la provoca.

Attenti all’alimentazione

La demenza senile è un problema che interessa soprattutto la fascia a partire dai 60 anni. Ciò non significa che non possa avere delle manifestazioni un po’ prima, ma in genere è più difficile trovare sintomi fra i 40 e 50 anni.

Il sintomo evidente della demenza senile è il ricordo a breve termine che comincia a indebolirsi. Ma questo sintomo in molti casi è semplicemente riconducibile ad un problema di stress o di stanchezza fisica. Tutti in queste condizioni possono dimenticare qualcosa, ma ciò non significa che soffrono di demenza.

Due cose da fare

È vero però che questi sintomi potrebbero esserne un’avvisaglia. Attraverso l‘alimentazione è possibile ridurre al minimo questa possibilità.

Prima di tutto mantenendo in buona forma l’apparato cardiovascolare. Evitare di mangiare molta carne rossa, che ostruisce le arterie con il colesterolo e favorisce l’insorgere di patologie come il cancro al colon retto.

L’elasticità delle arterie è importante per prevenire l’arteriosclerosi, e pochi sanno che le arterie si mantengono elastiche semplicemente bevendo acqua.

Attenzione all’alimento che evita l’insorgere della demenza senile e quello invece che la provoca

C’è un alimento molto utilizzato nel passato, poi sostituito perché richiede una certa attenzione nel coltivarlo. Tuttavia possiede tutto quello che ci vuole per prevenire la demenza senile. E infatti basta mangiare una volta alla settimana un piatto di cicerchie e possiamo dormire più tranquilli.

Ha un sapore tra la fava e il pisello ed è ottima nei disturbi della memoria, nell’affaticamento celebrale, consigliata soprattutto agli “anta”.

L’alimento al contrario che provoca la demenza senile è la carne trasformata dall’industria. Lo afferma una ricerca dell’Università di Leeds, in cui si mette in guardia dal consumare ad esempio insaccati ogni giorno anche in piccole quantità.

Con l’alimentazione è possibile arginare il problema della demenza e farne scomparire la paura.