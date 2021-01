I registratori di cassa dovranno essere adeguati entro il 31 marzo 2021, come previsto dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2020. Molti i contribuenti che erano in attesa di una proroga per questo adempimento. Al momento nessuna proroga è prevista, quindi, resta fermo, l’utilizzo esclusivo dal 1° aprile 2020. Quindi, bisogna fare attenzione all’adeguamento dei registratori di cassa entro il 31 marzo 2021, dichiarando la conformità in base alle specifiche richieste dell’AdE.

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per mettersi in regola

In effetti, il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate ha fatto slittare il termine della data di effettivo utilizzo dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021. La data esclusiva di utilizzo consiste nel nuovo tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri con il conseguente adeguamento dei registratori di cassa telematici.

Quindi, entro il 31 marzo 2021, i produttori dovranno dichiarare la conformità delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate.

Le nuove modifiche sono realizzate dopo le difficoltà riscontrate dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid. Attenzione all’adeguamento dei registratori di cassa entro il 31 marzo 2021

La proroga al 1° aprile 2021, interessa la platea dei commercianti al minuto e tutte quelle attività che sono obbligate all’emissione della ricevuta fiscale o fattura (ad esempio artigiani, ristoranti e alberghi). Oppure per chi aderisce al regime fiscale forfettario.

Quindi, i registratori di cassa si dovranno adeguare all’invio del tracciato telematico, secondo le specifiche tecniche emanate dall’Agenzia delle entrate, per l’invio dei corrispettivi giornalieri.

Fino al 31 marzo 2021, sarà possibile inviare i dati giornalieri con la vecchia versione, mentre dal 1° aprile il tracciato dovrà corrispondere alle nuove specifiche tecniche.

Il codice che permette l’accesso alla lotteria degli scontrini

Per partecipare alla lotteria degli scontrini occorre che il commerciante indichi nello scontrino telematico il codice numerico o codice a barre mostrato dall’esercente. Il registratore di cassa dovrà essere in grado di leggere il codice per poter partecipare alla lotteria degli scontrini.

Bisogna precisare che l’avvio della lotteria è stato prorogato a febbraio 2021.