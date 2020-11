Negli ultimi anni il mondo degli acquisti ha subito un cambiamento che potrebbe definirsi epocale. Se per decenni l’acquisto di beni non di prima necessità, come ad esempio vestiti ed elettrodomestici, si effettuava unicamente al negozio di quartiere, ad oggi le cose non stanno più così.

Oltre il fatto che, purtroppo, la boutique di quartiere sia una realtà che sta pian piano scomparendo, anche gli acquisti nei grandi centri commerciali non sono più gli stessi di prima. La grande innovazione, infatti, come in tanti altri campi, è determinata dall’avvento di applicazioni per smartphone e siti internet.

Shopping online

Nei mesi scorsi, caratterizzati dal lockdown nazionale, che di certo vorremo cercare di dimenticare, il fenomeno dello shopping online ha visto una crescita esponenziale. Se già prima erano in moltissimi a effettuare acquisti direttamente sui siti dei negozi, con la quarantena la percentuale è, ovviamente, arrivata alle stelle. Le comodità di ordinare e pagare direttamente da casa sono, ovviamente, molteplici. Ma potrebbero nascondersi anche delle insidie.

Infatti, bisogna fare attenzione alla truffa del virus di Amazon che sta girando e che potrebbe ingannare tutti. Il colosso del commercio online, infatti, ha messo in guardia gli utenti su un virus pericoloso che sta girando. Sebbene non abbia nulla a che fare con l’azienda di Jeff Bezos, è molto semplice confondersi ed è proprio su questo che il virus può ingannare.

Finte offerte amazon

Tramite degli annunci pubblicitari sparsi ovunque sul web, criminali informatici stanno facendo girare un virus che utilizza i dati personali degli utenti. Se non si sta attenti, infatti, pensando di acquistare un prodotto su Amazon si potrebbero consegnare a questi signori informazioni sensibili e riservate. Questi annunci, cioè, riportano il nome di Amazon anche se, con l’azienda, non hanno nessun rapporto commerciale.

Questi link utilizzano la popolarità del brand per attirare utenti, ma di fatto sono virus a tutti gli effetti. Per quanto ci si può considerare esperti, queste truffe sono fatte molto bene e potrebbero confondere anche i più navigati. È importante, prima di acquistare su internet, dunque, controllare bene la fonte. E che non ci siano schermate o pop up sospetti.

Dunque, massima attenzione alla truffa del virus di Amazon che sta girando e che potrebbe ingannare tutti.