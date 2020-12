Attenzione alla truffa del cane in vendita online che raggira anziani e adolescenti

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Attenzione ai venditori di cani e cuccioli online. La truffa del cane, famosa a novembre, ritorna in questi giorni a rovinare le feste di Natale di chi è triste o solo. La minaccia (quasi certezza) di un nuovo lockdown sta facendo sfumare i sogni di vacanze sulla neve, brindisi nelle grandi capitali europee. Anche quelle più quiete dei cenoni e party in quasi normalità coi familiari. Alcuni (troppi) hanno avuto l’idea geniale: visto che dobbiamo stare a casa, regaliamo un cane. La mamma sarà in compagnia, i figli impazziranno dalla gioia.

Impossibile comprare un cucciolo, oggi, se non a prezzi stratosferici

In pochi minuti si scopre che quasi tutte le razze sono in overbooking di richieste. E che pure gli esemplari di sei mesi e gli adulti sono andati via, restano purtroppo solo un pò di meticci nei canili. Internet sembra la soluzione a tutto. E infatti di cuccioli in giro qualcuno se ne vede. Ma attenzione alle truffe. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegano come agiscono i venditori senza scrupoli di cuccioli… fantasma.

Il venditore su TikTok e Facebook

Alcuni venditori pubblicano su Facebook, Instagram o TikTok tenere foto e simpatici filmati di cucciolate, dove i cagnolini appaiono appena nati due mesi fa. E nei momenti più divertenti di gioco, in questi giorni.

I malcapitati acquirenti scrivono all’autore per sapere se per caso i piccoli sono in vendita. Dopo un pò di titubanze viene fuori che sì, un cagnolino disponibile ci potrebbe essere. La risposta suscita subito un mare di entusiasmo.

Gli adolescenti procedono subito al versamento dell’acconto richiesto dal venditore. E investono la loro paghetta anche prima di consultarsi coi genitori. Gli anziani si commuovono e cercano di accontentare i nipoti. Ma la gioia degli uni o degli altri è destinata a durare poco. Non ci saranno né cucce né bagnetti. Attenzione alla truffa del cane in vendita online che raggira anziani e adolescenti.

Attenzione alla truffa del cane in vendita online che raggira anziani e adolescenti

I contatti proseguono su un sito con e-commerce che viene oscurato non appena l’acquirente viene convinto a fare un pagamento con carta di credito. Oppure proseguono su WhatsApp e il sedicente proprietario della nidiata richiede una ricarica telefonica. Una ricarica da 100 euro per fermare la prenotazione. Al pomeriggio, promette, passa a ricevere il saldo di 300 euro e portare il cane.

Il problema è che il proprietario non passa e il cane non arriva. Le ricariche richieste sullo stesso cane, arrivato solo in fotografia, sono più di una. Gli importi arrivano su numeri telefonici di lavoratori stranieri che sono stati convinti da gente sconosciuta al bar a pagare 50-80 euro per ricevere una ricarica da 60 euro. E poi per magia ne è arrivata da una da 100 euro.

I maghi della truffa del cane, che naturalmente spariscono, guadagnano più di 500 euro al giorno con questo scherzetto. I lavoratori stranieri, invece, sono inseguiti telefonicamente dagli incauti acquirenti. Finché gli uni e gli altri riescono a capire che cosa davvero è successo.