La nostra società passerà alla storia come l’epoca della disattenzione. Siamo preoccupati di tante cose e dimentichiamo d’ascoltare gli altri, compresi i nostri amici a 4 zampe. Allora attenzione alla terribile punizione che infliggiamo ai nostri cani quando sono a passeggio con noi.

Dare voce ai nostri fidati amici

Se il cane potesse parlare sicuramente avrebbe qualcosa da dire e una di queste riguarderebbe la passeggiata giornaliera.

In effetti si ha l’impressione che per noi portare a spasso il cane sia piuttosto un fastidio che un piacere. Preferiamo passare molto tempo a guardare lo smartphone mentre con l’altra mano teniamo il laccio del nostro compagno. Non ci accorgiamo delle sue esigenze più importanti e rischiamo di considerarlo come un peso per la nostra vita.

Attenzione alla terribile punizione che infliggiamo ai nostri cani quando sono a passeggio con noi

Ma l’atto più terribile e punitivo che possiamo fare al nostro fido compagno è d’ignorare le sue esigenze primordiali, senza le quali lo metteremmo in una terribile sofferenza.

Mentre noi diamo moltissima importanza a ciò che vediamo, questo non accade per i cani. L’uomo ama film, video, fotografie, gli spettacoli televisivi perché il nostro senso più sviluppato e che ci dona più appagamento è proprio la vista.

Il momento più importante

Il cane invece è moltissimo interessato all’olfatto. Purtroppo l’unico momento che ha nella giornata per godere di questo dono della natura è proprio quando esce con noi. Allora evitiamo di strattonarlo e di tirarlo se ha voglia di annusare qualcosa. Gli neghiamo qualcosa che gli è estremamente caro e per lui è una terribile punizione. Invece è il suo momento di estasi: concediamogli tutto il tempo di cui ha bisogno.

Il cane è dotato di un olfatto incredibile, molto superiore a quello dell’uomo. Attraverso il suo naso il cane conosce il mondo, e noi non possiamo assolutamente privarlo di questa sua libertà. Sicuramente il cane saprà apprezzare il nostro atteggiamento e lo ricambierà con tutto il suo affetto. Abbandonerà anche eventuali comportamenti negativi nei nostri confronti.