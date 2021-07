Attenzione alla tenuta dei supporti delle azioni Banca Finnat c’è il rischio di un veloce ritracciamento, ma non dimentichiamo che nel lungo periodo vale ancora quanto scrivevamo nel report precedente dal titolo Le azioni Banca Finnat in rampa di lancio per guadagnare oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Come vediamo dal grafico, da diverse settimane le quotazioni sono appoggiate al forte supporto in area 0,28 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura sotto questo livello, accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator, potrebbe far partire un ritracciamento fino al I obiettivo di prezzo in area 0,241 euro. Il raggiungimento di questo livello rappresenterebbe uno snodo importantissimo per il futuro di Banca Finnat.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,241 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino ai minimi storici in area 0,2 euro. Viceversa, la sua tenuta potrebbe dare nuova linfa alla tendenza rialzista. In questo caso le quotazioni potrebbero riportarsi in area 0,5 euro, livelli che non vedono dal lontano 2015.

Secondo l’unico analista che copre il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 75%.

Attenzione alla tenuta dei supporti delle azioni Banca Finnat c’è il rischio di un veloce ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Finnat (MIL:BFE) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 0,279 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

